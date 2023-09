Roblox chega a PlayStation: ampliando o seu alcance

By

Roblox, a popular aplicación social e de xogos, estará dispoñible en breve nas consolas PlayStation. Na Conferencia de Desenvolvedores de Roblox (RDC) en 2023, a compañía fixo o emocionante anuncio de que levará a súa aplicación a PS4 e PS5 en outubro. Esta expansión proporcionará aos xogadores de PlayStation acceso ao catálogo completo de experiencias de Roblox.

Roblox xa está dispoñible en varias plataformas, incluíndo PC, Mac, iOS, Android e Xbox, pero a ausencia de soporte para as consolas de Sony foi unha lagoa notable na súa liña. Non obstante, as pistas recentes indicaron que unha versión de PlayStation está en proceso. Unha lista de emprego de 2022 indicaba que Roblox estaba a contratar a un enxeñeiro de PlayStation, e o CEO David Baszucki deu a entender durante unha chamada de ganancias en agosto que a compañía estaba a explorar a posibilidade de levar a aplicación a PlayStation e Nintendo Switch.

Aínda que non hai un plan inmediato para un lanzamento de Nintendo Switch, Roblox está decidido a estar dispoñible en todos os dispositivos do mundo. Mentres tanto, os xogadores de PlayStation poden estar ansiosos por participar na diversión de Roblox e acceder ás súas experiencias favoritas cando a aplicación estea dispoñible en PS4 e PS5.

Ademais da expansión de PlayStation, Roblox tamén anunciou que a aplicación Meta Quest Roblox estará dispoñible amplamente a finais de setembro. A aplicación Quest, que se lanzou en xullo como versión beta aberta, obtivo máis dun millón de instalacións nos primeiros cinco días. Ademais, as actualizacións están en camiño para a aplicación Xbox, con melloras na experiencia do usuario e a promesa de actualizacións frecuentes.

