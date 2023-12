Riot Games anuncia a conclusión das promocións Prime Gaming en 2024

By

Riot Games confirmou recentemente que as súas promocións Prime Gaming rematarán en marzo de 2024. Aínda que o anuncio non revelou unha data específica para a conclusión das promocións, deixou a moitos xogadores curiosos sobre os motivos desta decisión.

Unha cousa que está clara, con todo, é que os xogadores aínda terán a oportunidade de reclamar caídas ata a data de finalización e gozar do contido mesmo despois de que rematen as promocións. Esta noticia resulta decepcionante para os fans que participaron ávidamente nestas promocións en títulos populares de Riot Games como League of Legends e Valorant.

As promocións de Prime Gaming tiveron un gran éxito, proporcionando aos xogadores un botín temático e reflexivo que engade valor á experiencia de xogo. Isto fixo que as promocións fosen máis unha función gratificante que só un truco. Ademais, foron eficaces para atraer aos xogadores a investir en Prime Gaming.

Con Riot Games ampliando continuamente o seu universo a través de spin-offs como League of Legends: Wild Rift e o próximo xogo de loita, Project L, había un gran potencial para que estes títulos ofrezan un botín emocionante de Prime Gaming. A natureza competitiva dos xogos de loita, xunto coa extensa lista de personaxes do Proxecto L, converteríaos en candidatos perfectos para contido exclusivo de Prime Gaming.

O final das promocións de Prime Gaming tamén suscita dúbidas sobre a participación de Riot Games na escena dos eSports. Estas promocións adoitan vincularse a equipos e eventos de eSports, deixando un baleiro que perderán tanto os fans como os xogadores.

Aínda que se descoñecen os motivos da non renovación das promocións de Prime Gaming, espérase que Riot Games ofreza máis aclaracións no futuro. Mentres tanto, os xogadores que desexen aproveitar ao máximo estas promocións exclusivas deberían considerar investir en Prime Gaming para garantir o último botín restante ofrecido por Riot Games.

