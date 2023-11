Reliance Industries planea grandes investimentos en Bengala Occidental

By

Reliance Industries, liderada polo presidente Mukesh Ambani, confirmou un investimento importante de 45,000 millóns de rupias en Bengala Occidental. Ademais disto, o conglomerado tamén planea investir Rs adicionais. 20,000 millóns nos próximos tres anos. Esta noticia foi anunciada durante a 7ª Edición do Cumio Empresarial Global de Bengala en Calcuta.

Ambani revelou que a maioría do investimento centrarase en tres sectores clave: telecomunicacións, venda polo miúdo e bioenerxía. Co rápido lanzamento de Jio Fiber e Air Fibre, Reliance pretende transformar cada casa de Bengala nunha casa intelixente. Espérase que esta transformación cree novas oportunidades de emprego e emprendemento para millóns de persoas na rexión. Ambani expresou o seu optimismo, afirmando que Bengala ten o potencial de atraer talentos de primeiro nivel non só da India senón de todo o mundo.

Reliance Retail, unha subsidiaria de Reliance Industries, tamén ampliará a súa pegada en Bengala Occidental. A compañía planea aumentar o número de tendas de venda polo miúdo de 1000 a 1200 nos próximos dous anos. Espérase que esta expansión apoie a centos de MIPYME (micro, pequenas e medianas empresas) e lles proporcione un alcance de distribución sen precedentes en toda a India.

Ambani tamén destacou o compromiso de Reliance coa bioenerxía. O conglomerado converteuse no maior produtor de bioenerxía da India, utilizando a súa propia tecnoloxía desenvolvida autóctona. Ambani anunciou plans para establecer 100 plantas de biogás comprimido (CBG) nos próximos tres anos, utilizando residuos agrícolas e residuos orgánicos. Ademais, Reliance axudará aos agricultores a cultivar plantacións de enerxía a gran escala, axudando a reducir as emisións de carbono e producir esterco orgánico.

A través destes investimentos en telecomunicacións, venda polo miúdo e bioenerxía, Reliance Industries pretende contribuír á prosperidade compartida, á innovación tecnolóxica, á inclusividade e á harmonía do pobo de Bengala.

FAQ

Cales son as áreas que Reliance Industries planea investir en Bengala Occidental?

Reliance Industries planea investir nas áreas de telecomunicacións, venda polo miúdo e bioenerxía en Bengala Occidental.

Cantas tendas de venda polo miúdo ten previsto establecer Reliance en Bengala Occidental?

Reliance Retail, unha subsidiaria de Reliance Industries, planea aumentar o número de tendas de venda polo miúdo de 1000 a 1200 nos próximos dous anos.

Cal é o plan de Reliance no campo da bioenerxía?

Reliance Industries pretende establecer 100 plantas de biogás comprimido (CBG) nos próximos tres anos e axudar aos agricultores a cultivar plantacións de enerxía a gran escala. Estas iniciativas contribuirán a reducir as emisións de carbono e producir esterco orgánico.