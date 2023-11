O director de xogos de Housemarque marcha despois de 14 anos

Nun anuncio sorprendente, o director do xogo de Housemarque, Harry Krueger, revelou que abandona o estudo despois dunha impresionante carreira de 14 anos. Krueger, máis coñecido polo seu traballo no aclamado Returnal, liderou o equipo no desenvolvemento do esperado xogo de PlayStation 5. A súa marcha supón un cambio importante para o estudo, pero Housemarque segue optimista sobre o seu futuro.

Ao longo do seu mandato en Housemarque, Krueger foi fundamental para configurar a traxectoria do estudo. Desde os seus anteriores títulos inspirados no arcade como Outland, Resogun e Nex Machina, ata o revolucionario éxito de Returnal, a visión e paixón de Krueger foron vitais no crecemento e éxito do estudo.

Krueger expresou o seu profundo agradecemento polo seu tempo en Housemarque, afirmando: “Foi unha honra acompañar a Housemarque nesta viaxe. Realmente sacudimos os alicerces do ceo xuntos, e sempre estarei orgulloso de todas as cousas incribles que logramos como estudo".

Aínda que Krueger non revelou o motivo específico da súa saída, asegurou aos fans que marchará con optimismo para o futuro. Mencionou un novo e emocionante proxecto en proceso e expresou a súa confianza no talentoso equipo de Housemarque, así como no apoio continuo de Sony e PlayStation Studios.

O director xeral e cofundador de Housemarque, Ilari Kuittinen, recoñeceu as importantes contribucións de Krueger, destacando o impacto e a visión que trouxo ao estudo. Kuittinen tamén destacou o renacemento de "Arcade" en Returnal e expresou entusiasmo por que os futuros líderes se baseen neste éxito.

Mentres Housemarque avanza, actualmente están a preparar o seu "novo gran proxecto", que xerou entusiasmo entre os seguidores. Aínda que aínda non se revelaron detalles sobre o proxecto, confirmouse que o próximo xogo do estudo será unha nova IP.

Coa recente adquisición por parte de Sony en xuño de 2021 e o éxito de Returnal, Housemarque está preparado para seguir crecendo e innovando. Os fans poden esperar grandes cousas do estudo mentres navegan nesta transición e se embarcan no seguinte capítulo da súa viaxe.

FAQ

1. Quen é Harry Krueger?

Harry Krueger é un director de xogos que traballou en Housemarque durante 14 anos. É máis coñecido polo seu papel no desenvolvemento de Returnal, un xogo para PlayStation 5 aclamado pola crítica.

2. Por que Harry Krueger deixa Housemarque?

O motivo exacto da saída de Harry Krueger de Housemarque non foi revelado. Non obstante, expresou o seu agradecemento polo seu tempo no estudo e mencionou un novo e emocionante proxecto en proceso.

3. Cal é o próximo proxecto de Housemarque?

O próximo proxecto de Housemarque está actualmente en secreto, pero confirmouse que será unha nova IP. Os fans esperan con ansia máis detalles sobre este xogo tan esperado.

4. Como influíu Harry Krueger en Housemarque?

Harry Krueger xogou un papel fundamental na configuración da traxectoria de Housemarque. A súa paixón e dirección foron determinantes no crecemento do estudo, especialmente co éxito de Returnal e a revitalización do xénero "Arcade".

5. Que futuro lle depara Housemarque?

A pesar da marcha de Harry Krueger, Housemarque segue sendo optimista sobre o futuro. Co apoio de Sony e PlayStation Studios, así como do seu talentoso equipo, o estudo está preparado para o éxito e a innovación continuados.