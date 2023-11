The Legend of Zelda: Ocarina of Time - A Journey Down Memory Lane

É difícil de crer, pero The Legend of Zelda: Ocarina of Time celebra hoxe o seu 25 aniversario. Se ese feito te fai sentir vello, non estás só. Aínda recordo a emoción e a expectación que rodearon o lanzamento da primeira aventura de Zelda en 3D de Nintendo en 1998. Como fan da entrega anterior, A Link to the Past, non podía esperar para poñerme nas miñas mans a Ocarina of Time.

Tiven a sorte de ter a oportunidade de xogar e revisar o xogo só uns días antes do seu lanzamento oficial. Recordo vívidamente pasar incontables horas inmerso no xogo, navegando polo abraiante mundo de Hyrule e experimentando a historia épica. A transición aos gráficos 3D foi sen problemas e a mecánica de xogo foi innovadora para a súa época.

Para facer unha viaxe pola pista da memoria e recompoñer os meus recordos daqueles primeiros días, contactei cos meus antigos compañeiros de IGN64. Xuntos, recordamos a emoción que rodeaba o lanzamento do xogo e as longas horas que levamos xogando. Mesmo tivemos o privilexio de reproducir unha versión previa nun evento de Zelda en Seattle chamado Zelda Summit.

Un detalle intrigante que xurdiu durante a nosa discusión foi a presenza de sangue na primeira versión do xogo. Cando loitaba contra Ganon, vomitaba sangue vermello ao ser golpeado. Non obstante, isto cambiouse máis tarde a "suor" verde nas versións posteriores do xogo. Quizais Nintendo estaba preocupado pola clasificación do xogo ou simplemente sentiu que non se aliñaba coa súa visión.

Mirando cara atrás, Ocarina of Time ocupa un lugar especial na historia dos xogos. Non só consolidou a franquía The Legend of Zelda como un nome familiar, senón que tamén superou os límites do que era posible nos xogos. O seu mundo inmersivo, os seus personaxes memorables e a súa fascinante historia cativaron a millóns de xogadores en todo o mundo.

Mentres celebramos o 25 aniversario deste amado xogo, tomemos un momento para apreciar o impacto que tivo na industria e as lembranzas que creou para incontables xogadores. Feliz aniversario, Ocarina of Time!

Preguntas máis frecuentes

1. Ocarina of Time é o mellor xogo de Zelda?

As opinións poden variar, pero moitos consideran que Ocarina of Time é un dos mellores xogos de Zelda xamais feitos. A súa jogabilidade innovadora, a trama profunda e as imaxes abraiantes establecen un novo estándar para a serie.

2. Podo xogar a Ocarina of Time nas consolas modernas?

Si, Ocarina of Time volveuse a lanzar varias veces despois do seu lanzamento inicial na Nintendo 64. Agora está dispoñible na Nintendo 3DS e pódese xogar na Nintendo Switch a través do servizo Nintendo Switch Online.

3. Como influíu Ocarina of Time nos futuros xogos de Zelda?

Ocarina of Time sentou as bases para os futuros xogos de Zelda introducindo varias mecánicas de xogo e funcións que se converteron nun elemento básico da serie. A súa énfase na exploración, na resolución de crebacabezas e na narración inmersiva influíu nos seguintes títulos de Zelda.

4. Por que se considera Ocarina of Time unha obra mestra dos xogos?

Ocarina of Time adoita ser eloxiado polo seu xogo innovador, a súa fermosa banda sonora e os seus personaxes memorables. Traduciu con éxito a querida fórmula de Zelda ao reino 3D, creando unha experiencia de xogo inmersiva e inesquecible.

5. Hai plans para unha secuela de Ocarina of Time?

Aínda que non hai unha secuela directa de Ocarina of Time, o xogo recibiu un sucesor espiritual en forma de The Legend of Zelda: Majora's Mask. Majora's Mask conserva moitos dos elementos e mecánicas de xogo introducidos en Ocarina of Time ao tempo que ofrece unha historia única e máis escura.

Ten en conta que a información proporcionada nestas preguntas frecuentes baséase no coñecemento dispoñible actualmente e pode estar suxeita a cambios.

fontes: https://www.ign.com/articles/the-weird-people-we-were-when-zelda-ocarina-of-time-launched