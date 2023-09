O MOXIE da NASA xera osíxeno en Marte para potenciais misións humanas

By

A NASA alcanzou un fito importante nos seus plans para establecer bases en Marte. A axencia anunciou que o seu experimento de utilización de recursos in situ de osíxeno en Marte, tamén coñecido como MOXIE, xerou con éxito suficiente osíxeno para manter vivo un can pequeno en Marte durante polo menos 10 horas. Este logro marca un paso importante para que os futuros astronautas teñan aire respirable ou propelente de foguetes no Planeta Vermello.

MOXIE, un dispositivo do tamaño dun microondas e que pesa 40 libras, foi conectado ao rover Perseverance cando aterrou en Marte en febreiro de 2021. Durante os últimos dous anos, MOXIE estivo extraendo trazas de osíxeno da atmosfera marciana. Mediante un proceso electroquímico, o dispositivo separa un átomo de osíxeno de cada molécula de dióxido de carbono, que constitúe o 95% da atmosfera do planeta.

Durante a súa misión, MOXIE foi capaz de producir 122 gramos de osíxeno, o equivalente á cantidade que consume un can pequeno en 10 horas. No seu momento máis eficiente, o dispositivo xerou 12 gramos de osíxeno por hora, superando o obxectivo orixinal da NASA. Este éxito demostra a viabilidade de extraer osíxeno da atmosfera de Marte, que potencialmente pode proporcionar aire respirable ou servir como propulsor de foguetes para futuras misións.

A subadministradora da NASA, Pam Melroy, subliñou a importancia de desenvolver tecnoloxías que utilicen recursos en corpos celestes como a Lúa e Marte. Estas tecnoloxías son cruciais para establecer unha presenza a longo prazo na Lúa, fomentar unha economía lunar e sentar as bases para a exploración humana de Marte.

En conclusión, o MOXIE da NASA fixo un progreso significativo na xeración de osíxeno en Marte, abrindo o camiño para potenciais misións humanas ao Planeta Vermello. Este logro achéganos á realización de bases sostibles e á capacidade de apoiar aos astronautas con aire respirable e combustible para foguetes.

