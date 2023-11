Comportamentos dos ratos e actividade cerebral: descifrando a conexión

Os ratos son criaturas moi activas, moitas veces implicadas en varios movementos e comportamentos. Tanto se se trata de arreglar, cheirar ou mover os bigotes, estas accións xeran sinais neuronais que abarcan distintas rexións do cerebro. Aínda que estes sinais ofrecen unha visión das actividades momento a momento dun rato, o seu significado preciso segue sendo esquivo.

Nun estudo innovador, os investigadores do Janelia Research Campus de HHMI desenvolveron unha ferramenta chamada Facemap, que aproveita redes neuronais profundas para establecer un vínculo entre os movementos faciais dun rato (ollos, bigotes, nariz e boca) e a actividade neuronal no cerebro. Ao comprender como estes comportamentos espontáneos se correlacionan cos sinais de todo o cerebro, os científicos esperan desvelar os misterios da representación neuronal.

Atika Syeda, estudante de posgrao no Stringer Lab e autora principal do estudo, explica o obxectivo: identificar os comportamentos representados en rexións específicas do cerebro e mellorar os mecanismos de seguimento. Traballos anteriores dos líderes do grupo Janelia, Carsen Stringer e Marius Pachitariu, demostraron que a actividade cerebral aparentemente aleatoria está, de feito, dirixida por estes movementos espontáneos. Non obstante, os mecanismos subxacentes seguen sendo pouco entendidos.

O desenvolvemento de Facemap representa un avance significativo na decodificación de sinais de todo o cerebro. Ao rastrexar e analizar os movementos faciais, os investigadores poden obter información sobre os comportamentos e actividades específicos que representan as neuronas. Esta ferramenta abre novas vías para descubrir a intrincada relación entre o comportamento do rato e a actividade cerebral.

A medida que avanza a investigación, os científicos teñen a esperanza de que unha comprensión máis clara destas conexións arroxará luz sobre como o cerebro procesa e utiliza a información dos movementos faciais. Ao decodificar a representación neuronal dos comportamentos, esta investigación ten o potencial de avanzar significativamente no noso coñecemento da función cerebral e proporcionar información valiosa para estudos futuros.

FAQs

P: Que é Facemap?

Facemap é unha ferramenta desenvolvida por investigadores do Janelia Research Campus de HHMI. Utiliza redes neuronais profundas para establecer unha conexión entre os movementos faciais dun rato e a actividade neuronal no cerebro.

P: Cal é a importancia de estudar o comportamento do rato e a actividade cerebral?

Estudar o comportamento do rato e a actividade cerebral pode proporcionar información valiosa sobre como o cerebro procesa e representa a información. Ao comprender a representación neuronal de comportamentos específicos, os investigadores poden obter unha comprensión máis profunda da función cerebral.

P: Como funciona Facemap?

Facemap rastrexa e analiza os movementos faciais, como os movementos dos ollos, os bigotes, o nariz e a boca, nos ratos. A continuación, relaciona esta información coa actividade neuronal correspondente no cerebro, proporcionando información sobre os comportamentos representados por rexións cerebrais específicas.

P: Cales son as posibles aplicacións desta investigación?

Esta investigación ten o potencial de mellorar a nosa comprensión da función cerebral e podería ter implicacións en varios campos, incluíndo a neurociencia, a psicoloxía e a medicina. Pode contribuír aos avances na comprensión dos trastornos cerebrais e no desenvolvemento de terapias dirixidas.