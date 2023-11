A nova era da informática industrial: presentamos a Raspberry Pi 5 Panel PC de EDATEC

By

Nun movemento innovador, EDATEC lanzou o seu primeiro produto industrial baseado no Raspberry Pi 5. Este innovador panel PC, dispoñible en variantes de 7 e 10 polgadas, está deseñado especificamente para aplicacións industriais. Cun prezo de 258 dólares, ofrece un paquete impresionante que inclúe un Raspberry Pi 5 con 8 GB de RAM, o que o converte nunha solución potente e versátil para as necesidades informáticas industriais.

O panel PC conta cunha pantalla LCD TFT de alta resolución con retroiluminación LED, que proporciona imaxes nítidas e cores vibrantes. O modelo de 7 polgadas ten unha resolución de 1024 × 600, mentres que a variante máis grande de 10 polgadas ofrece unha resolución aínda máis impresionante de 1280 × 800. Ambas as pantallas admiten a funcionalidade multitáctil de 10 puntos, o que permite unha interacción intuitiva e precisa.

Unha das características máis intrigantes do panel PC EDATEC é o seu potencial para unha configuración de tres monitores. Ao expoñer os dous portos micro HDMI, os usuarios poden ampliar o seu espazo de traballo e mellorar a produtividade. Esta flexibilidade abre novas posibilidades de multitarefa e multitarefa en ambientes industriais.

Aínda que a folla de datos indica a dispoñibilidade dunha cámara opcional, os detalles sobre a compatibilidade seguen sendo descoñecidos. Non obstante, esta adición podería mellorar moito a funcionalidade do panel PC, xa sexa unha cámara USB ou compatible con cámaras oficiais Raspberry Pi.

Deseñado pensando na durabilidade, o panel PC EDATEC está construído a partir de aluminio resistente, o que garante a súa resistencia en ambientes industriais duros. A clasificación de dureza 6H da pantalla ofrece unha protección adicional contra arañazos e impactos, aumentando a súa vida útil e fiabilidade.

O Raspberry Pi 5, conectado de forma segura á parte traseira da pantalla, ofrece un acceso cómodo a todos os portos. Non obstante, paga a pena notar que non hai ruptura de GPIO e que a caixa de aluminio parece arrefriar pasivamente a Raspberry Pi para mitigar os posibles problemas de calefacción.

Para satisfacer diferentes requisitos, EDATEC ofrece dúas versións do panel PC en Aliexpress. O modelo de 258 dólares inclúe a pantalla de 10 polgadas, un Raspberry Pi 5 con 8 GB de RAM e unha tarxeta microSD de 32 GB. Decodificando a listaxe de Aliexpress, parece que non se inclúe ningunha cámara nesta variante en particular.

Co Raspberry Pi 5 Panel PC de EDATEC, os clientes industriais agora poden gozar dos beneficios desta tecnoloxía de punta. Esta solución poderosa e rica en funcións abre novas posibilidades na informática industrial, revolucionando a forma de operar das empresas en varios sectores.

Preguntas frecuentes (FAQ)

1. En que se diferencia o EDATEC Raspberry Pi 5 Panel PC doutros ordenadores industriais?

O panel PC EDATEC distínguese ao utilizar o Raspberry Pi 5, que ofrece poderosas capacidades informáticas a un prezo accesible. O seu formato compacto, versatilidade e fácil integración cos sistemas existentes fan que sexa unha excelente opción para aplicacións industriais.

2. Podo conectar varios monitores ao panel PC EDATEC?

Si, o panel PC expón dous portos micro HDMI, o que permite unha configuración de tres monitores. Esta función mellora a produtividade, permitindo aos usuarios traballar en varias pantallas ao mesmo tempo.

3. É compatible o panel PC EDATEC coas cámaras Raspberry Pi?

Aínda que o panel PC menciona unha cámara opcional, os detalles da súa compatibilidade seguen sendo incertos. Aínda está por aclarar se é compatible coas cámaras oficiais Raspberry Pi ou se admite cámaras USB.

4. Como se arrefría o Raspberry Pi no panel PC EDATEC?

O panel PC EDATEC está deseñado pensando na refrigeración pasiva. A carcasa de aluminio disipa eficazmente a calor do Raspberry Pi 5, garantindo un rendemento óptimo en ambientes industriais.

5. Cales son as variantes dispoñibles do panel PC EDATEC?

EDATEC ofrece dúas variantes do panel PC en Aliexpress: o modelo de 7 polgadas e o modelo de 10 polgadas. Cada variante ofrece diferentes tamaños de pantalla e resolucións, atendendo a diversas necesidades informáticas industriais.