A nova investigación pretende revolucionar o tratamento do cancro de pel mediante a tecnoloxía cuántica

Investigadores do Nano Institute da Universidade de Sydney adxudicaron un contrato coa organización sen ánimo de lucro Wellcome Leap para desenvolver tecnoloxía cuántica para o seu uso nos sectores biolóxico e sanitario. O programa multimillonario, denominado Quantum for Bio (Q4Bio), ten como obxectivo identificar e demostrar aplicacións en saúde humana que se beneficiarán da aparición das computadoras cuánticas nos próximos anos.

O equipo da Universidade de Sidney centrarase no uso da tecnoloxía cuántica para desenvolver novas moléculas para o tratamento de cancros de pel e a mellora dos protectores solares. Os ordenadores convencionais loitan actualmente para predecir con precisión a dinámica química cuántica nas moléculas, o que supón un importante pescozo de botella no desenvolvemento de fármacos. Ao ser pioneiros en novas solucións cuánticas e desenvolvendo algoritmos para simulacións cuánticas precisas, o equipo espera mellorar moito o modelado de reaccións químicas fotoactivas.

Estas reaccións ocorren a velocidades tan rápidas que non se poden observar en tempo real, polo que é difícil comprender e estudar os seus mecanismos. Usando simulacións cuánticas analóxicas, os científicos poden ralentizar estes procesos nun factor de 100 millóns de veces para observalos e analizalos con precisión. O equipo publicou recentemente unha investigación que demostra esta notable desaceleración nunha simulación cuántica.

O equipo multidisciplinar, dirixido polo doutor Tingrei Tan, o profesor asociado Ivan Kassal e o profesor Pablo Fernández Peñas, ten como obxectivo reunir coñecementos en tecnoloxía cuántica, química e investigación médica para afrontar estes complexos desafíos. A súa investigación podería levar a un enfoque totalmente novo para comprender e tratar as enfermidades, así como o deseño de moléculas innovadoras para aplicacións médicas.

A tecnoloxía cuántica aínda está nos seus primeiros estadios, pero ten a promesa de revolucionar varios campos, incluíndo o deseño de medicamentos, a ciencia de materiais e a criptografía. A Universidade de Sydney, coas súas capacidades de investigación ampla e de clase mundial, é unha institución ideal para realizar esta investigación.

FAQ:

P: Que é Quantum for Bio (Q4Bio)?

R: Q4Bio é un programa destinado a identificar, desenvolver e demostrar aplicacións da tecnoloxía cuántica na saúde humana.

P: Cal é o foco principal da investigación da Universidade de Sydney en Q4Bio?

R: O equipo de investigación céntrase en utilizar a tecnoloxía cuántica para desenvolver novas moléculas para o tratamento de cancros de pel e a mellora dos protectores solares.

P: Por que é importante a tecnoloxía cuántica no desenvolvemento de fármacos?

R: A tecnoloxía cuántica pode predecir con precisión a dinámica química cuántica nas moléculas, que é un compoñente crítico no desenvolvemento de fármacos co que loitan os ordenadores convencionais.

P: Que son as simulacións cuánticas analóxicas?

R: As simulacións cuánticas analóxicas permiten aos científicos ralentizar os procesos nun factor de 100 millóns de veces para observar e estudar reaccións que ocorren demasiado rápido para ser observadas en tempo real.

P: Como podería afectar esta investigación ao campo da medicina?

R: A investigación podería levar a novos enfoques para comprender e tratar enfermidades, así como o deseño de moléculas innovadoras para aplicacións médicas.

P: Por que a Universidade de Sydney é moi adecuada para esta investigación?

R: A Universidade de Sydney ten un dos programas de tecnoloxía cuántica máis amplos e profundos a nivel mundial, con expertos de clase mundial en teoría cuántica, hardware e desenvolvemento de software.