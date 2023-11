Os novos procesadores Snapdragon de Qualcomm abrazan a innovación e os retos

Qualcomm presentou os seus últimos procesadores móbiles, o Snapdragon 8 Gen 3 e o Snapdragon 7 Gen 3, que aportan avances interesantes xunto con áreas nas que se necesitan máis melloras. O Xiaomi 14 Pro de Xiaomi presenta o Snapdragon 8 Gen 3, que ofrece notables melloras de rendemento pero un maior consumo de enerxía. Por outra banda, o chipset Snapdragon 7 Gen 3 só mostra modestas ganancias de rendemento en comparación cos seus predecesores.

O SoC Snapdragon 8 Gen 3 destaca cunha configuración sofisticada que inclúe un núcleo principal, cinco núcleos de rendemento e dous núcleos de eficiencia. Aínda que o consumo de enerxía por vatio aumentou un 28 por cento en comparación co modelo anterior Snapdragon 8 Gen 2 Plus, a eficiencia diminuíu un 11 por cento. Non obstante, Qualcomm é optimista sobre as futuras melloras, xa que agarda que a súa plataforma Snapdragon X Elite conteña chips para portátiles e os innovadores núcleos Oryon.

Pola contra, o chipset Snapdragon 7 Gen 3 ofrece melloras na eficiencia do rendemento da IA, prometendo experiencias de xogos móbiles melloradas a través de mellores capacidades de IA e unha utilización eficiente da enerxía en todas as tarefas. O paquete tamén conta con funcións de cámara superiores e funcións de conectividade de vangarda, incluíndo actualizacións avanzadas de Wi-Fi e Bluetooth. Espérase que marcas como HONOR e vivo lancen dispositivos alimentados por este procesador a finais deste mes.

Aínda que o Snapdragon 7 Gen 3 mostra lixeiras melloras con respecto ao antigo Snapdragon 7 Gen 1 en Geekbench, hai espazo para optimizar o software para aumentar aínda máis o rendemento. Por exemplo, o Honor 100, equipado co novo chipset, logrou unha puntuación dun só núcleo de 1,139 e unha puntuación de varios núcleos de 3,375. Estas puntuacións son só lixeiramente mellores que as do seu predecesor, o Honor 90, que obtivo 1,119 para a proba dun só núcleo e 3,261 para a proba de varios núcleos.

De cara ao futuro, Qualcomm segue sendo positivo sobre os seus chipsets de próxima xeración, especialmente co potencial dos núcleos Oryon da plataforma Snapdragon X Elite, que poderían establecer novos puntos de referencia de rendemento e eficiencia en dispositivos futuros. A medida que a tecnoloxía evoluciona, Qualcomm segue superando os límites, preparando o escenario para a innovación na industria de procesamento móbil.

FAQ

1. Cales son as principais características dos procesadores Snapdragon 8 Gen 3 e Snapdragon 7 Gen 3?

O procesador Snapdragon 8 Gen 3 conta cunha configuración dun núcleo principal, cinco núcleos de rendemento e dous núcleos de eficiencia. O procesador Snapdragon 7 Gen 3 céntrase na eficiencia do rendemento da intelixencia artificial, prometendo experiencias de xogo melloradas e funcións de conectividade avanzadas.

2. Hai algunha preocupación sobre o procesador Snapdragon 8 Gen 3?

Aínda que o procesador Snapdragon 8 Gen 3 ofrece melloras significativas de rendemento, hai un aumento notable no consumo de enerxía en comparación co seu predecesor, o modelo Snapdragon 8 Gen 2 Plus. Non obstante, Qualcomm está a traballar activamente en melloras futuras coa súa plataforma Snapdragon X Elite.

3. Como se compara o chipset Snapdragon 7 Gen 3 cos seus predecesores?

O chipset Snapdragon 7 Gen 3 só mostra lixeiras melloras con respecto ao chipset Snapdragon 7 Gen 1 máis antigo en termos de rendemento. A optimización do software pode ser un factor clave para mellorar aínda máis as súas capacidades.

4. Que marcas se espera que lancen dispositivos alimentados polo chipset Snapdragon 7 Gen 3?

Espérase que marcas como HONOR e vivo lancen dispositivos co chipset Snapdragon 7 Gen 3 a finais deste mes, que ofrecerán capacidades de IA melloradas, experiencias de xogo melloradas e funcións de conectividade avanzadas.