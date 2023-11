Presentamos os últimos reloxos intelixentes de pTron: a síntese perfecta de estilo e funcionalidade

pTron, unha recoñecida marca tecnolóxica, presentou recentemente dous reloxos intelixentes de vangarda para atender ao mercado indio experto en tecnoloxía. Estes dispositivos de última xeración, concretamente o Reflect MaxPro e o Reflect Flash, posúen unha infinidade de funcións excepcionais que seguramente cautivarán aos consumidores. Vexamos máis de cerca o que ofrecen estes reloxos intelixentes notables.

pTron entende a importancia dun estilo de vida saudable, por iso os reloxos intelixentes Reflect MaxPro e Reflect Flash priorizan o seguimento da condición física. Con 8 modos deportivos activos e unha suite de saúde integrada, os usuarios poden controlar facilmente a frecuencia cardíaca, a presión arterial, os niveis de SpO2, os patróns de sono, o reconto de pasos, as calorías queimadas e a distancia percorrida. Mantente motivado e alcanza os teus obxectivos de saúde con estas funcións inestimables.

Recursos adicionais

Ademais das súas funcións principais, os reloxos intelixentes Reflect MaxPro e Reflect Flash ofrecen unha serie de funcións adicionais que melloran a experiencia do usuario. Sincroniza perfectamente os teus contactos, recibe notificacións de redes sociais en tempo real, controla a cámara do teu smartphone de forma remota e goza da comodidade da compatibilidade co asistente de voz. Outras características destacables inclúen a funcionalidade de aumento e despertar, previsións meteorolóxicas, función de observación de busca e moito máis.