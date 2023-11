A venda do Black Friday de Pokémon GO ofrece moedas de bonificación dobre para adestradores

Pokémon GO revelou recentemente os emocionantes detalles da venda do Black Friday deste ano. Os adestradores terán a oportunidade de duplicar as súas PokéCoins extra ao comprar paquetes superiores a 20 USD na tenda web oficial de Pokémon GO. Esta promoción exclusiva permite aos xogadores adquirir PokéCoins fóra da tenda normal da aplicación mentres gañan moedas de bonificación adicionais como recompensa pola súa compra.

Aínda que a noticia pode parecer atractiva, é importante ter en conta que as moedas dobres de bonificación non significan recibir o dobre do tamaño do paquete polo mesmo prezo. Pola contra, Niantic duplica as moedas de bonificación concedidas polas compras realizadas a través da tenda web de Pokémon GO.

Para arroxar algo de luz sobre os prezos e as comparacións, examinamos os custos do paquete dispoñibles na tenda web normal, tenda integrada na aplicación de Croacia. Ten en conta que os prezos poden variar dependendo da túa rexión debido aos prezos específicos da rexión de Niantic.

Ao revisar os paquetes dispoñibles, é evidente que as ofertas do Black Friday ofrecen algúns beneficios para compras de paquetes máis grandes. Non obstante, poden non ser tan notables como se esperaba. Ao comparar os grandes paquetes de 2500 moedas, 5200 moedas e 14500 moedas, os paquetes habituais da tenda web resultan ser aproximadamente un 7 % máis baratos que os paquetes do xogo. Mentres tanto, os paquetes do Black Friday mostran un aforro medio do 13.5% en comparación cos paquetes equivalentes no xogo.

En xeral, se optas por aproveitar esta venda, podes esperar aforrar entre un 12 % e un 14.3 %, dependendo do paquete que optes.

Tendo en conta estes descubrimentos, é seguro dicir que estas ofertas do Black Friday poden non ser tan alucinantes como algúns consumidores chegaron a anticipar. Se non necesitas con urxencia PokéCoins, pode ser prudente omitir esta venda. Non obstante, se estás buscando facer unha compra, ten por seguro que non hai unha diferenza significativa nos descontos entre os tamaños de paquete ofrecidos.

