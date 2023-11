Descubre as ofertas máis populares do Black Friday en Plugin Boutique!

Prepárate para as ofertas máis emocionantes do Black Friday en software de produción musical. Plugin Boutique converteuse no destino definitivo para todas as principais marcas de software da industria. Ofrecendo enormes descontos nunha ampla gama de produtos, as ofertas do Black Friday deste ano son mellores que nunca.

Se es fan das emulacións de sintetizador analóxico vintage, non busques máis! Plugin Boutique ofrece actualmente un desconto do 50 % nos títulos clásicos de Arturia e ata un 59 % de desconto nos míticos sintetizadores suaves Korg. Experimenta o son vintage que che gusta a unha fracción do prezo.

Pero as ofertas non paran aí. Plugin Boutique tamén te cubriu cando se trata de equipamentos fóra de borda vintage. Explora a súa colección e atopa ata un 90 % de desconto nos complementos de Universal Audio, que recrean fielmente os sons dos equipos de estudo máis emblemáticos que se fixeron. Engade ese toque profesional ás túas pistas sen quebrar o banco.

Para aqueles que buscan os últimos avances do software, Plugin Boutique ofrece un desconto incrible do 75 % nos produtos iZotope e Heavyocity. Mellora o teu deseño de son e as túas habilidades de mestura de audio con ferramentas e efectos líderes no sector. Ademais, non perdas a oportunidade de adquirir o software Native Instruments e Antares á metade do prezo normal.

Por que perder o tempo buscando ofertas noutros lugares? Plugin Boutique elaborou unha impresionante selección das mellores ofertas de complementos do Black Friday só para ti. Desde clásicos vintage ata software de vangarda, hai algo para cada produtor musical.

Consulta as nosas mellores opcións a continuación e diríxete á nosa páxina de vendas de software Black Friday para obter ofertas aínda máis sorprendentes. Non o perdas: actualiza a configuración do teu estudo hoxe!

Preguntas máis frecuentes

Que é Plugin Boutique?

Plugin Boutique é unha tenda en liña que ofrece unha ampla gama de software de produción musical, instrumentos virtuais e complementos de audio.

Como podo beneficiarme das ofertas do Black Friday en Plugin Boutique?

Durante o Black Friday, Plugin Boutique ofrece importantes descontos en varios produtos de software, o que che permite aforrar diñeiro nas túas compras de produción musical.

Podo atopar ofertas de software clásico e moderno en Plugin Boutique?

Absolutamente! Plugin Boutique ofrece ofertas en emulacións de sintetizador analóxico vintage, así como os últimos avances de software, atendendo ás necesidades de todos os produtores de música.

Onde podo atopar máis información sobre as ofertas do Black Friday de Plugin Boutique?

Podes atopar máis información sobre as ofertas do Black Friday de Plugin Boutique no seu sitio web oficial: www.pluginboutique.com