PlayStation Portal: unha experiencia de segunda pantalla para PS5

Buscas unha nova forma de mellorar a túa experiencia de xogo en PlayStation 5? Non busques máis que o PlayStation Portal. Este innovador dispositivo converteuse rapidamente nun elemento imprescindible para os fans de PlayStation, que ofrece unha segunda solución de pantalla que che permite xogar aos teus xogos favoritos desde a comodidade do teu sofá ou cama.

Aínda que a reacción inicial ao PlayStation Portal puido ser leve, os niveis limitados de stock crearon un frenesí entre os xogadores, e agora todos están ansiosos por poñerse nas súas mans. A nosa revisión do dispositivo dálle unha sólida puntuación de 8/10, destacando a súa utilidade como segundo compañeiro de pantalla para a PS5. Non obstante, paga a pena notar que a falta de Bluetooth e un navegador de internet limita a súa funcionalidade fóra da casa.

Pero non teñas miedo, pois Sony confirmou que o PlayStation Portal volverá estar en stock no Reino Unido a partir do 22 de novembro. Esta noticia trouxo alivio a aqueles que agardaban ansiosamente a súa dispoñibilidade. Para obter actualizacións sobre a dispoñibilidade de stock, asegúrate de seguir @IGNUKDeals en Twitter.

Entón, que é exactamente o PlayStation Portal e como mellora a túa experiencia de xogo? Con un prezo de 199.99 £ PVP, o PlayStation Portal é un dispositivo de segunda pantalla dedicado para a PS5. Permíteche continuar coa túa sesión de xogos sen problemas mesmo cando o televisor está a ser usado por outra persoa. Tanto se estás descansando no sofá como na cama, este dispositivo compacto e portátil garante que nunca tes que perder as túas aventuras de xogo.

A medida que se aproxima a tempada de vacacións, o PlayStation Portal emerxeu como unha opción popular para aqueles que investiron recentemente nunha PS5. A súa versatilidade e comodidade fan que sexa unha peza complementaria perfecta para a súa nova e brillante consola. Colle un agora para aproveitar ao máximo o teu xogo nesta tempada de vacacións.

FAQs

Cal é o prezo do PlayStation Portal?

O portal de PlayStation ten un prezo de 199.99 £ PVP no Reino Unido.

Cando volverá estar en stock o PlayStation Portal?

Sony confirmou que o PlayStation Portal volverá estar en stock no Reino Unido a partir do 22 de novembro.

O PlayStation Portal ten Bluetooth e un navegador de internet?

Non, o PlayStation Portal non ten Bluetooth nin navegador de internet, o que limita o seu uso fóra da casa.

Onde podo mercar o PlayStation Portal?

Podes mercar o PlayStation Portal en varios venda polo miúdo no Reino Unido. Mantéñase atento ás actualizacións de stock de @IGNUKDeals en Twitter para obter a información máis recente.