Sony engade un xogo polémico ao catálogo de PlayStation Plus

Sony enfrentou recentemente críticas polos poucos títulos engadidos ao seu servizo PlayStation Plus nos últimos meses. Non obstante, a compañía parece dar un paso audaz ao incluír o moi debatido xogo, O Señor dos Aneis: Gollum, no seu catálogo de 2023.

A decisión provocou reaccións mixtas entre os xogadores. Aínda que algúns están decepcionados coa incorporación, outros atopan humor na controvertida elección. Lanzado hai só uns meses en maio, O Señor dos Aneis: Gollum non conseguiu impresionar aos xogadores coas súas misións pouco notables, as súas imaxes pouco inspiradoras e o seu xogo repetitivo. Como era de esperar, actualmente ten unha clasificación "principalmente negativa" en Steam.

As críticas en torno ao xogo foron tan severas que incluso o seu desenvolvedor, Daedalic Entertainment, sentiuse obrigado a publicar unha declaración pedindo desculpas polas deficiencias. Pouco despois do lanzamento do xogo, o estudo de desenvolvemento enfrontouse ao peche e decidiu centrarse na publicación.

Cos aspirantes ao Xogo do Ano de 2023 quentan a escena dos xogos, é pouco probable que The Lord of the Rings: Gollum reciba ningún galardón. O seu rendemento mediocre e a súa recepción negativa convérteno nun engadido insignificante ao catálogo de PlayStation Plus.

En noticias relacionadas, os xogadores poden esperar un xogo de aventuras chamado Lord of the Rings: Tales of the Shire. Combinando elementos de títulos populares como Stardew Valley e o amado universo da Terra Media, espérase que este xogo se publique en 2024. Con sorte, ofrecerá unha experiencia máis cativadora e agradable para os fans da franquía do Señor dos Aneis.

Preguntas máis frecuentes

1. Cal é a valoración de O Señor dos Aneis: Gollum?

O Señor dos Aneis: Gollum ten actualmente unha valoración "principalmente negativa" en Steam.

2. Houbo algunha polémica arredor do lanzamento de O Señor dos Aneis: Gollum?

Si, o xogo recibiu críticas polas súas misións pouco imaxinativas, ambientes sosos, gráficos deficientes e xogo repetitivo. O desenvolvedor, Daedalic Entertainment, incluso pediu desculpas polas deficiencias do xogo.

3. Que poden esperar os xogadores do Señor dos Aneis: Tales of the Shire?

O Señor dos Aneis: Tales of the Shire é un próximo xogo de aventuras que combina elementos de Stardew Valley e do universo da Terra Media. Está previsto que se estree en 2024, ofrecendo aos fanáticos unha experiencia de xogo única.