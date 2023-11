Novas oportunidades reveladas co planetario actualizado de SUNY Oswego

By

O planetario Shineman de SUNY Oswego sufriu recentemente actualizacións e renovacións significativas, o que resultou nunha tecnoloxía ampliada, unha maior facilidade de uso e oportunidades de aprendizaxe melloradas para os estudantes que cursan o curso de astronomía. O proceso de actualización, que comezou hai máis dun ano, tiña como obxectivo abordar as limitacións do software anterior do planetario, Starry Night.

Baixo a dirección de Natalia Lewandowska, directora do planetario e profesora asistente de física en SUNY Oswego, a viaxe de actualización comezou cunha visita a un taller en Chadds Ford, Pensilvania. O obradoiro revelou que a empresa detrás de Starry Night, Spitz Inc., fora adquirida por Cosm, outra empresa de planetarios, o que provocou a interrupción de Starry Night e a introdución dun sistema de software novo e mellorado chamado Digistar.

Grazas a unha xenerosa subvención do Shineman Endowed Fund, as actualizacións do planetario abarcaron non só software novo senón tamén o hardware informático necesario e iteracións actualizadas de Windows. Lewandowska explicou que todo o planetario agora funciona en dous ordenadores recén substituídos con Digistar 7.

A adopción de Digistar 7 reflicte a rápida evolución da tecnoloxía. As súas continuas actualizacións ofrecen novas funcións e capacidades, incluíndo a posibilidade de conectar o planetario a Internet por primeira vez. Esta conectividade permite aos técnicos de Spitz Inc. resolver de forma remota calquera problema ou fallo accedendo ao software do planetario en liña.

A conexión en liña tamén facilita a colaboración e a sofisticación na creación de espectáculos de planetario. Digistar 7 ofrece acceso a unha base de datos baseada na nube de activos creados pola comunidade e datos astronómicos internacionais actualizados, o que permite presentacións dinámicas e innovadoras. Os estudantes agora poden presenciar a Vía Láctea en varios espectros de luz, como os raios gamma, o que permite unha comprensión máis inmersiva e completa dos fenómenos celestes.

Estes avances provocaron o desenvolvemento de novas oportunidades de aprendizaxe para os estudantes de SUNY Oswego. Os plans para introducir un curso de planetario no outono do próximo ano permitirán aos estudantes aprender as complexidades de crear os seus propios espectáculos. Este curso será especialmente beneficioso para aqueles que cursen unha especialización en astronomía.

Os planetarios SUNY Oswego mantiveron un legado de servir á comunidade universitaria desde os anos 1960. Ao adoptar a tecnoloxía de punta e fomentar a colaboración entre os entusiastas da astrofísica, o planetario Shineman actualizado continúa esta tradición ao tempo que impulsa aos estudantes a novas fronteiras emocionantes da exploración astronómica.

