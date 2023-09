O primeiro experimento de produción de osíxeno en Marte chega a un fin exitoso

O primeiro experimento para producir osíxeno en Marte, chamado MOXIE (Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment), concluíu con éxito tras superar os obxectivos iniciais da NASA. Este logro histórico podería proporcionar información valiosa para futuras misións tripuladas ao planeta vermello.

MOXIE, un dispositivo do tamaño dun microondas situado no rover Perseverance, comezou a súa operación hai máis de dous anos pouco despois da aterraxe do rover en Marte. O seu propósito era xerar osíxeno convertendo o abundante dióxido de carbono do planeta en aire respirable.

Ao longo do experimento, MOXIE produciu un total de 122 gramos de osíxeno, o equivalente á cantidade que respira un can pequeno en 10 horas. No seu momento álxido, o instrumento xerou 12 gramos de osíxeno por hora cun nivel de pureza do 98% ou superior, o que superou as expectativas da NASA. O 7 de agosto, MOXIE completou a súa 16a e última operación, cumprindo todos os seus requisitos.

As implicacións do éxito de MOXIE son significativas. Dado que a atmosfera marciana consta dun 96% de dióxido de carbono, convertelo en osíxeno podería ser vital para manter a vida humana no planeta. Ademais, tecnoloxía como MOXIE podería ser fundamental para apoiar futuras misións de exploración proporcionando aire respirable e servindo como fonte de propulsor de foguetes para as viaxes de regreso á Terra.

Transportar grandes cantidades de osíxeno e propelente de foguetes da Terra a Marte é un esforzo desafiante e custoso. Desenvolver tecnoloxía que permita aos astronautas extraer e utilizar recursos da súa contorna simplificaría moito estas misións e crearía máis espazo para subministracións esenciais.

Aínda que MOXIE abriu o camiño para a extracción de osíxeno en Marte, hai moito máis que explorar. O seguinte paso consiste en probar outras tecnoloxías, como ferramentas e materiais de hábitat, que poden mellorar aínda máis as capacidades de exploración. As leccións aprendidas de MOXIE axudarán ao desenvolvemento dun sistema a gran escala que inclúa un xerador de osíxeno capaz de licuar e almacenar o osíxeno.

Este logro innovador achéganos un paso máis cara a un futuro onde os astronautas poidan vivir e traballar de forma sostible en Marte utilizando os recursos locais. Cos continuos avances na tecnoloxía espacial, a exploración humana do planeta vermello está a converterse nunha realidade máis tanxible.

Definicións:

– MOXIE: Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment, un dispositivo no rover Perseverance deseñado para converter o dióxido de carbono en osíxeno en Marte.

– Perseverance rover: un rover robótico en Marte, operado pola NASA, para explorar a superficie e recoller datos.

– NASA: National Aeronautics and Space Administration, axencia espacial dos Estados Unidos.

