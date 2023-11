Novo artigo: Promover a igualdade de xénero na industria dos videoxogos

A industria dos videoxogos percorreu un longo camiño desde os seus inicios, con personaxes emblemáticos como Zelda, Lara Croft, Princess Peach e Samus Aran que cautivan a xogadores de todo o mundo. Non obstante, a pesar dos progresos realizados, resulta desalentador ver que algúns aínda cren que esta industria está dominada por homes. Unha controversia recente sobre PC Gamer pon de relevo o problema actual de que as mulleres sexan ignoradas e subrepresentadas nos xogos.

PC Gamer lanzou unha edición da revista que conmemora os seus 30 anos de existencia, con entrevistas a antigos editores e empregados. Non obstante, os lectores pronto notaron a ausencia de mulleres que traballaran na publicación durante as últimas tres décadas. É comprensible que as mulleres da comunidade de xogos expresaron a súa decepción en liña, buscando apoio e solidariedade entre si. O editor xefe de PC Gamer, Phil Savage, recoñeceu o erro e pediu desculpas, recoñecendo a representación desproporcionada das mulleres nos medios de xogos.

Desafortunadamente, tales incidentes non están illados. A industria dos videoxogos foi criticada durante moito tempo pola súa falta de diversidade de xénero. Segundo unha enquisa recente, o 61 por cento da forza laboral dos videoxogos son homes, mentres que o 79 por cento dos protagonistas dos videoxogos son homes. Ademais, as mulleres adoitan ser excluídas dos grandes eventos e vitrinas da industria, perpetuando aínda máis o ambiente dominado polos homes.

Entón, cal é a solución? Mulleres como a desenvolvedora de videoxogos e defensora da diversidade Jay Justice argumentan que é fundamental que os homes, que se beneficiaron dun sistema inxusto, tomen un papel activo na promoción da igualdade de xénero. Isto inclúe falar cando son testemuñas da exclusión de xéneros marxinados, defender a igualdade salarial e recomendar oportunidades a mulleres cualificadas e individuos non binarios. A discriminación debe ser desafiada e desmantelada activamente, pero require os esforzos colectivos de toda a industria.

As empresas tamén deben facer máis que emitir declaracións imprecisas. SailorTabbyCat, profesional de Relacións Públicas e streamer de Twitch, fai fincapé na importancia de tomar accións tanxibles para afrontar os desafíos aos que se enfrontan as mulleres e as persoas non binarias, especialmente as das comunidades marxinadas. É necesario crear un ambiente acolledor e inclusivo que fomente os seus talentos e contribucións.

Como xornalista de xogos, fun testemuña dos obstáculos aos que se enfrontan as mulleres de primeira man. Aínda que algúns compañeiros homes teñen boas intenciones, hai que facer máis. Irrumpir neste espazo historicamente dominado polos homes require facer ruído e desafiar o status quo. A industria debe buscar activamente incluír mulleres en paneis, estudos e listas notables, dándolles o recoñecemento e as oportunidades que merecen.

Promover a igualdade de xénero na industria dos videoxogos require un esforzo colectivo. É hora de que a industria recoñeza as valiosas contribucións que fan as mulleres e se asegure de que teñan oportunidades iguais para mostrar o seu talento. Traballemos xuntos para construír unha comunidade de xogos máis inclusiva e diversa que abrace a creatividade e as habilidades de todas as persoas, independentemente do seu sexo.

Preguntas frecuentes (FAQ)

1. Por que é importante a igualdade de xénero na industria dos videoxogos?

A igualdade de xénero é fundamental na industria dos videoxogos para garantir que todos teñan as mesmas oportunidades de traballar e prosperar no campo. Fomenta a diversidade de perspectivas, ideas e creatividade, o que leva a xogos máis inclusivos e representativos. Tamén permite unha comunidade de xogos máis acolledora e diversa, onde os xogadores de todas as orixes se sintan vistos e incluídos.

2. Como poden os homes apoiar a igualdade de xénero nos xogos?

Os homes poden apoiar a igualdade de xénero nos xogos ao falar contra a exclusión e a subrepresentación, defendendo a igualdade salarial e de oportunidades e recomendando e promovendo activamente as mulleres cualificadas e os individuos non binarios. É importante recoñecer os prexuízos sistémicos e traballar activamente para desmantelalos.

3. Que accións poden levar a cabo as empresas para promover a igualdade de xénero?

As empresas poden tomar accións tanxibles para promover a igualdade de xénero creando políticas e prácticas inclusivas, diversificando a súa forza de traballo e garantindo a igualdade de oportunidades para o avance profesional. Tamén deberían buscar activamente voces diversas para paneis, entrevistas e vitrinas, e proporcionar un ambiente seguro e de apoio para que as mulleres e os individuos non binarios prosperen.

4. Como pode contribuír a comunidade do xogo a promover a igualdade de xénero?

A comunidade de videoxogos pode contribuír a promover a igualdade de xénero apoiando e amplificando as voces das mulleres e dos individuos non binarios, desafiando comportamentos sexistas e misóxinos e creando espazos inclusivos onde todos se sintan respectados e valorados. As comunidades de xogos deben traballar activamente para desmantelar os estereotipos de xénero e os prexuízos que existen dentro da comunidade.