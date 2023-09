Únete á segunda beta pechada de PAYDAY 2 en Xbox Series X|S

A segunda beta pechada de PAYDAY 3 xa está aberta a todos os usuarios de Xbox Insiders en Xbox Series X|S. Desde agora ata o luns 11 de setembro ás 1:00 PT, os xogadores poden participar na versión beta e axudar aos servidores a probar o estrés.

Os desenvolvedores de Starbreeze Studio buscan recoller comentarios valiosos e probas de tensión os seus servidores durante esta fase beta. Suxeriron horarios específicos para que os xogadores se reúnan e xoguen:

– Venres 8 de setembro ás 4:00 PT

– Domingo 10 de setembro ás 9:00 PT

PAYDAY 3 leva aos xogadores de novo á vida do crime como membros da famosa Payday Gang. Anos despois de que rematase o seu reinado de terror, a tripulación vese obrigada a retirarse para facer fronte a unha nova ameaza.

É importante ter en conta que esta beta pechada forma parte do proceso de desenvolvemento do xogo e pode ter algúns problemas. O xogo pode ser inestable e pode fallar, xa que os desenvolvedores están probando as capacidades da súa infraestrutura. Os xogadores tamén poden experimentar tempos de emparellamento lentos ou desconexións. Ademais, a progresión na versión beta non se gardará nin se transferirá ao xogo final.

Para participar na beta pechada, os usuarios de Xbox Series X|S deben iniciar sesión na súa consola e iniciar a aplicación Xbox Insider Hub. Desde alí, poden ir a Vistas previas e seleccionar PAYDAY 3 - Beta para unirse. Hai espazo limitado dispoñible por orde de chegada, polo que se anima aos xogadores a unirse canto antes.

Se os xogadores atopan algún problema durante a versión beta, poden informar a través da función "Informar dun problema" no seu controlador Xbox. Este comentario axudará aos desenvolvedores a mellorar o xogo e resolver calquera problema.

Para obter máis información sobre a beta, os xogadores poden visitar o sitio web de PAYDAY 3. Tamén poden seguir a conta de Twitter de Xbox Insider e consultar o subreddit de Xbox Insider para obter actualizacións e anuncios.

Fontes:

- Sitio web de PAYDAY 3 (https://www.paydaythegame.com/payday3/beta/)