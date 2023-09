Reconsiderando o obxectivo dos 10,000 pasos: nova investigación sobre a conta de pasos e a saúde

Hai un ano, a mesa Well+Being de The Washington Post comezou a súa misión de proporcionar consellos baseados na ciencia para unha saúde óptima. Con foco en nutrir o corpo, a mente e as relacións, a mesa ten como obxectivo capacitar aos lectores para que tomen decisións informadas sobre a súa saúde. Como celebración deste fito, elaborouse unha selección dos seus mellores consellos para vivir ben cada día.

Un destes consellos desafía a idea de que 10,000 pasos por día son o estándar de ouro para a actividade física. Gretchen Reynolds, a columnista detrás de "Your Move", suxire que non hai nada máxico neste número en particular. Novas investigacións indican que para persoas menores de 60 anos, os maiores beneficios pódense obter cun reconto de pasos diarios que oscilan entre 8,000 e 10,000. Para os maiores de 60 anos, o limiar era lixeiramente inferior, co punto ideal para reducir o risco de mortalidade entre 6,000 e 8,000 pasos.

Á luz desta revelación, Well+Being ofrece sete consellos para contadores de pasos. Estes consellos teñen como obxectivo axudar ás persoas a seguir os seus pasos de forma eficaz e incorporar máis actividade física á súa vida diaria. As suxestións inclúen establecer obxectivos alcanzables, aumentar gradualmente o número de pasos e utilizar tecnoloxías como podómetros ou rastreadores de fitness. Seguindo estas recomendacións, os individuos poden optimizar o seu benestar físico sen sentirse abrumados por un alto obxectivo de conta de pasos.

É importante lembrar que o benestar engloba algo máis que a saúde física. Ao priorizar o benestar holístico e tomar decisións fundamentadas baseadas na evidencia científica, os individuos poden levar unha vida satisfactoria e equilibrada. A mesa Well+Being de The Washington Post segue ofrecendo artigos e consellos para axudar aos lectores a conseguir este obxectivo.

fonte:

The Washington Post - Escritorio de benestar+estar