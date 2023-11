Serie OPPO Reno11: redefinición da vida útil da batería e experiencia de carga

By

OPPO presentará a súa tan esperada serie Reno11 o 23 de novembro. Aínda que a serie ofrece características interesantes como un sistema de cámara avanzado e un deseño impresionante, unha característica destacada é o programa de substitución da batería de catro anos para os primeiros compradores. Este programa único garante que os usuarios poidan gozar dunha batería de longa duración durante toda a vida útil dos seus dispositivos.

Un dos aspectos máis destacados da serie Reno11 é o seu soporte para un sistema de carga super flash de 80 W. Esta tecnoloxía de punta permite unha carga rápida e eficiente, mesmo en condicións extremas. A serie pode cargar a temperaturas tan baixas como -20 graos centígrados, o que garante que os usuarios poidan estar conectados sen importar o tempo.

Ademais das impresionantes capacidades de carga, a serie Reno11 introduce compresión de memoria sen perdas. Esta función axuda aos usuarios a aforrar ata 45 GB de espazo de almacenamento, o que lles permite manter máis fotos, vídeos e aplicacións nos seus dispositivos.

A serie tamén vén con ColorOS 14, integrado no sistema cruzado intelixente Pantanal. Desenvolvido pola plataforma de supercomputación ColorOS e AndesGPT, os usuarios poden esperar unha experiencia perfecta e intelixente. OPPO garante que a serie Reno11 ofrecerá un rendemento suave e sostido durante 48 meses impresionantes.

Pero as melloras non quedan aí. A integración do