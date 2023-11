OnePlus Buds 3: novos auriculares sen fíos en proceso

O fabricante chinés de produtos electrónicos OnePlus planea lanzar unha nova incorporación á súa popular liña OnePlus Buds. Aínda que aínda non hai confirmación oficial, as referencias aos próximos auriculares, que se rumorea que se chamarían OnePlus Buds 3, foron detectadas no sitio web do Bureau of Indian Standards (BIS) e na base de datos da Comisión Federal de Comunicacións (FCC) dos Estados Unidos.

Segundo a lista da FCC, o OnePlus Buds 3 contará cunha caixa de batería de 520 mAh con soporte de entrada de 4.5 W e saída de 1.2 W. Espérase que cada auricular teña unha batería de 58 mAh, o que ofrece aos usuarios longas horas de reprodución. Os bosquexos conceptuais mostrados no sitio web aseméllanse a renders filtrados anteriormente, o que suxire que os novos auriculares poden ter un deseño similar ao dos OnePlus Buds Pro 2.

As capturas de pantalla da lista de BIS revelan que o OnePlus Buds 3 podería chegar pronto ao mercado indio. A listaxe, con data do 10 de outubro de 2023, non ofrece ningún detalle específico sobre os auriculares pero indica a súa chegada inminente.

Os rumores que rodean os OnePlus Buds 3 suxiren que estarán equipados con soporte de cancelación activa de ruído (ANC) de 48 dB, o que permitirá aos usuarios gozar dunha experiencia de audio realmente inmersiva. Tamén se di que os auriculares teñen Bluetooth 5.3 e conectividade Google Fast Pair, o que os fai compatibles cunha ampla gama de dispositivos. Ademais, poden ofrecer soporte de conexión dobre e contar cunha construción con clasificación IP55, que garante a resistencia á auga e á suor.

Aínda que OnePlus aínda non publicou información oficial sobre os OnePlus Buds 3, as especulacións suxiren que poderían ser presentados xunto co moi esperado OnePlus 12. Os fanáticos agardan ansiosamente novas actualizacións da compañía sobre as especificacións, funcións e dispoñibilidade dos OnePlus Buds 3.

Preguntas frecuentes (FAQ)

1. Cal é a duración da batería esperada do OnePlus Buds 3?

Se rumorea que os OnePlus Buds 3 ofrecen ata 9 horas de duración da batería cunha soa carga, con ANC desactivado. Cando se combinan coa caixa da batería, poden proporcionar un total de ata 33 horas de reprodución.

2. Os OnePlus Buds 3 terán cancelación activa de ruído (ANC)?

Si, dise que os OnePlus Buds 3 inclúen compatibilidade de cancelación activa de ruído (ANC) de 48 dB, o que permite aos usuarios gozar dunha experiencia de audio envolvente ao bloquear o ruído de fondo non desexado.

3. Que opcións de conectividade ofrecerá o OnePlus Buds 3?

Espérase que os auriculares conteñan Bluetooth 5.3 e conectividade de Google Fast Pair, o que garante unha sincronización perfecta cunha ampla gama de dispositivos para unha experiencia de usuario sen complicacións.

4. Serán os OnePlus Buds 3 resistentes á auga e á suor?

Si, se rumorea que os OnePlus Buds 3 veñen cunha construción con clasificación IP55, o que os fai resistentes á auga e á suor. Os usuarios poden usalos comodamente durante os adestramentos ou noutros ambientes onde a humidade pode ser unha preocupación.