Os OnePlus Buds 3: unha ollada aos auriculares de nova xeración

Cando o ano chega ao seu fin, a industria da tecnoloxía móbil está animando con anticipación polo lanzamento inminente do último dispositivo insignia de OnePlus, o OnePlus 12. Pero parece que OnePlus ten máis reservas para os seus fans. Segundo informes recentes, os OnePlus Buds 3 apareceron nos sitios web de certificación, o que indica que a compañía prepárase para lanzar os seus auriculares de próxima xeración.

Aínda que as listas de certificación non revelan especificacións detalladas, proporcionan algunhas informacións interesantes sobre os próximos Buds 3. Os debuxos de deseño mostrados no sitio web de certificación da FCC alíñanse cos renders filtrados anteriores, o que suxire que OnePlus se mantén fiel á linguaxe de deseño introducida. co OnePlus Buds Pro 2 a principios deste ano.

En canto ás capacidades de carga, os Buds 3 virán cunha funda que alberga unha batería de 520 mAh, que admite entrada de 4.5 W e saída de 1.2 W. Os propios auriculares funcionarán cunha batería de 58 mAh. Aínda que non se confirma a duración específica da batería, especúlase que o Buds 3 ofrecerá un rendemento similar ao Buds Pro 2, con ata 9 horas de uso sen cancelación activa de ruído (ANC), coa carcasa que ofrece unha duración combinada de batería de 33 horas. Con ANC activado, espérase que os auriculares ofrezan 6 horas de uso, estendéndose ata 22 horas co caso. Ademais, o soporte de carga rápida permitirá 5 horas de tempo de escoita con só 10 minutos de carga.

Os entusiastas da calidade do son estarán encantados de saber que se rumorea que os Buds 3 teñen un woofer de 10.4 mm e un tweeter de 6 mm, que ofrecen unha experiencia de audio rica. Do mesmo xeito que o seu predecesor, espérase que os Buds 3 incorporen soporte ANC de 48 dB, o que garante unha experiencia auditiva tranquila e inmersiva. Ademais, estes auriculares terán unha clasificación IP55 para a resistencia á auga e ao po, ofrecendo durabilidade para o uso diario, mentres que o caso contará cunha clasificación IPX4.

É probable que o OnePlus Buds 3 faga o seu debut xunto co OnePlus 12, seguindo a tendencia de OnePlus de lanzar auriculares xunto aos teléfonos intelixentes insignia. Aínda que se prevé que a introdución oficial teña lugar en China o próximo mes, espérase un lanzamento global en xaneiro de 2024, seguindo o patrón habitual de OnePlus de lanzamento en China antes de lanzarse a nivel mundial.

Preguntas frecuentes (FAQ)

1. Cando se lanzará o OnePlus Buds 3?

Espérase que os OnePlus Buds 3 se presenten oficialmente en China o próximo mes e teñan un lanzamento global en xaneiro de 2024.

2. Cales son as especificacións de carga dos Buds 3?

Os Buds 3 virán cunha carcasa que alberga unha batería de 520 mAh, que admite entrada de 4.5 W e saída de 1.2 W. Os propios auriculares funcionarán cunha batería de 58 mAh.

3. Cal é a duración da batería do OnePlus Buds 3?

Aínda que non se confirman os detalles específicos da duración da batería, especúlase que o Buds 3 ofrecerá un rendemento similar ao Buds Pro 2, con ata 9 horas de uso sen ANC e unha duración combinada da batería de 33 horas coa funda. Con ANC activado, espérase que os auriculares ofrezan 6 horas de uso, estendéndose ata 22 horas co caso.

4. Que funcións de audio terán os Buds 3?

Se rumorea que o OnePlus Buds 3 presenta un woofer de 10.4 mm e un tweeter de 6 mm para unha reprodución de son de alta calidade. Tamén se espera que incorporen soporte de cancelación activa de ruído (ANC) de 48 dB.

5. Serán os Buds 3 resistentes á auga e ao po?

Si, o Buds 3 levará unha clasificación IP55 de resistencia á auga e ao po, o que garante a durabilidade para o uso diario. O caso terá unha clasificación IPX4.

Nota: a información proporcionada neste artigo baséase en filtracións e informes non confirmados. Os detalles oficiais poden variar no momento do lanzamento do produto.