A serie 4G Galaxy S20 recibe a actualización de seguranza de novembro de 2023 en toda Europa

By

Os propietarios das versións 4G do Galaxy S20, Galaxy S20+ e Galaxy S20 Ultra agora poden respirar aliviados xa que Samsung comezou a lanzar a actualización de seguranza de novembro de 2023 para os seus dispositivos. Anteriormente, esta actualización limitábase aos modelos 5G; con todo, Samsung tamén ampliou a súa dispoñibilidade ás versións 4G, para alegría dos usuarios de varios países europeos.

Esta última actualización de seguranza, identificada como a versión de firmware G98xFXXSIHWJD, é relativamente pequena e ocupa menos de 500 MB de espazo de almacenamento. Usuarios de Austria, Bulgaria, Francia, Alemaña, Grecia, Hungría, Italia, Luxemburgo, países nórdicos, Polonia, Portugal, Romanía, Eslovaquia, Eslovenia, Sueste de Europa, España, Suíza, rexión do Báltico, República Checa, Países Baixos e o Reino Unido agora pode acceder a esta actualización nos seus teléfonos intelixentes da serie 4G Galaxy S20.

O boletín de seguridade de Samsung indicou que esta actualización aborda principalmente máis de 65 vulnerabilidades de seguridade, ofrecendo unha protección mellorada aos dispositivos dos usuarios. Non obstante, non introduce ningunha función nova nin mellora no rendemento.

Para os propietarios da serie 4G Galaxy S20 que residan nalgún dos países mencionados anteriormente, actualizar o último parche de seguridade é un proceso sinxelo. Ao navegar ata Configuración e seleccionar Actualización de software, os usuarios poden comprobar a dispoñibilidade da nova actualización ao instante. O método alternativo consiste en descargar o ficheiro de firmware dunha fonte fiable e envialo manualmente ao dispositivo mediante un PC con Windows e a ferramenta Odin.

Con esta importante expansión da actualización de seguranza de novembro de 2023, Samsung segue priorizando a seguridade dos dispositivos dos seus usuarios, garantindo que os seus datos estean protexidos.