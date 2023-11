Xorden novos detalles sobre o próximo Nintendo Switch: máis potencia, pero sen saída 4K

Os últimos informes suxiren que o tan esperado sucesor do Nintendo Switch pode non ser capaz de producir xogos en resolución 4K. Aínda que os detalles específicos sobre a consola aínda son escasos, as fontes revelaron que o chip personalizado Nvidia T239, que se rumorea que alimentará a próxima versión do Nintendo Switch, carece dunha capacidade de acelerador de aprendizaxe profunda (DLA). Esta ausencia podería dificultar as capacidades de ampliación de DLSS da consola.

DLSS, abreviatura de Deep Learning Super Sampling, foi un importante tema de discusión sobre as funcións rumoreadas do próximo Nintendo Switch. Utiliza intelixencia artificial para mellorar os gráficos de menor resolución, o que resulta en mellores imaxes sen esforzar demasiado o hardware do sistema. Sen DLA, o potencial do Switch 2 para lograr unha resolución 4K pode verse afectado significativamente. Pola contra, a consola pode estar limitada a unha resolución de 1080p, e algunhas fontes suxiren unha posibilidade de 1440p dependendo do xogo.

Aínda que estas estimacións baséanse en especulacións e información non confirmada, suscitan preocupacións sobre as capacidades do Switch 2 en comparación cos seus competidores, como a Xbox Series S. A ausencia de DLA no chip que se rumorea podería diferenciar o rendemento e a calidade visual da Nintendo. consola doutras plataformas de xogos.

Nintendo mantivo os beizos cerrados sobre o tema, co presidente Shuntaro Furukawa negando os rumores de demostracións de hardware aos socios. Non obstante, a medida que os rumores seguen circulando, aumenta a expectación para a presentación oficial da nova consola, que se espera que teña lugar o próximo ano.

Mentres os fans agardan ansiosos máis detalles, está claro que a próxima Nintendo Switch ofrecerá máis potencia e un rendemento mellorado. Non obstante, está por ver se a ausencia de DLA terá un impacto substancial nas súas capacidades gráficas. En definitiva, os xogadores terán que esperar anuncios oficiais e experiencias prácticas para determinar o verdadeiro potencial do Switch 2.

FAQ

O próximo Nintendo Switch admitirá resolución 4K?

Os últimos informes suxiren que o próximo Nintendo Switch pode non ser capaz de producir xogos en resolución 4K debido á ausencia dun acelerador de aprendizaxe profunda (DLA) no rumoreado chip Nvidia T239.

Que é DLSS?

DLSS son as siglas de Deep Learning Super Sampling, que usa intelixencia artificial para ampliar gráficos de menor resolución, o que resulta en imaxes melloradas.

Cando se revelará o novo Nintendo Switch?

Espérase que a nova Nintendo Switch se revele nalgún momento do próximo ano, aínda que non se confirmou unha data exacta.

Será o Switch 2 compatible con versións anteriores?

Aínda que os detalles sobre a próxima consola aínda son limitados, houbo discusións sobre a posibilidade de que o Switch 2 non sexa compatible con xogos anteriores de Nintendo Switch.