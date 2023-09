Nickelodeon All-Star Brawl 2 presenta a Aang de Avatar: The Last Airbender

By

GameMill Entertainment anunciou que Aang da popular serie de Nickelodeon Avatar: The Last Airbender unirase á lista de Nickelodeon All-Star Brawl 2. Aang virá cun conxunto de movementos completamente novo, que mostrará o seu dominio do aire control.

O próximo loitador de areal está configurado para incluír novos personaxes, así como loitadores que regresan mellorados. A incorporación de Aang ao xogo aumenta a emoción dos fanáticos da serie Avatar, xa que poderán xogar como o seu heroe do aire controlado favorito. O desglose dos personaxes revela que Aang terá un conxunto único de movementos que reflicten as súas habilidades do programa.

Ember de Danny Phantom tamén se anunciou recentemente cun tráiler oficial do xogo. Isto amplía aínda máis a lista de Nickelodeon All-Star Brawl 2 e ofrece aos fanáticos outro personaxe querido que esperar.

Aínda que aínda non se anunciou unha data de lanzamento, espérase que Nickelodeon All-Star Brawl 2 se lance na Nintendo Switch e noutras plataformas a finais deste ano. Este xogo tan esperado reúne a personaxes de varios programas de Nickelodeon, ofrecendo aos xogadores a oportunidade de participar en emocionantes batallas cos seus heroes animados favoritos.

Estade atentos a máis revelacións de personaxes e actualizacións sobre Nickelodeon All-Star Brawl 2. Os fans poden poñerse ao día dos anuncios e revelacións de personaxes anteriores visitando a cobertura do xogo de Nintendo Life.

Que opinas de que Aang se una á lista? ¿Estás emocionado de xogar como el en Nickelodeon All-Star Brawl 2? Comparte as túas opinións nos comentarios a continuación.

Definicións:

- Arena brawler: un tipo de xénero de videoxogos no que os xogadores participan en combates nunha area pechada.

– Moveset: as habilidades, movementos e ataques específicos que un personaxe pode realizar nun videoxogo.

Fontes:

- Anuncio de GameMill Entertainment

- Cobertura de Nintendo Life de Nickelodeon All-Star Brawl 2