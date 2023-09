A NFT Gaming Co. lanza o primeiro xogo, "Space Striker AI"

Plataforma de xogos dixitais The NFT Gaming Co. anunciou a súa entrada no mercado co lanzamento do seu primeiro xogo, "Space Striker AI", dispoñible en dispositivos Android e iOS. A compañía ten como obxectivo salvar a brecha entre os xogos tradicionais e a Web 3 desenvolvendo xogos casuais que incorporen funcións novedosas como as fichas non funxibles (NFT).

O CEO de The NFT Gaming Co., Vadim Mats, afirmou que o seu obxectivo é combinar xogos dixitais convencionais con elementos únicos do xogo, incluíndo skins, personaxes e experiencias que se poden crear e acuñar como NFT. Ao integrar a tecnoloxía blockchain nos xogos, a compañía pretende ofrecer aos usuarios un novo nivel de propiedade e valor para os seus activos no xogo.

Ademais de "Space Striker AI", The NFT Gaming Co. ten plans de lanzar máis xogos e aplicacións xeradoras de ingresos nun futuro próximo. O foco da compañía na creación de experiencias de xogo innovadoras que aproveiten as NFTs a diferencia dos desenvolvedores de xogos tradicionais.

"Space Striker AI" pódese descargar tanto de Google Play Store como de Apple App Store. A entrada de NFT Gaming Co. no mercado xa recibiu unha atención positiva, xa que as súas accións cotizadas no Nasdaq aumentaron máis do 8% na actividade previa ao mercado.

A medida que a industria dos xogos segue evolucionando, a integración de NFTs e tecnoloxía blockchain presenta novas oportunidades para que os xogadores participen cos xogos e posúan activos dixitais únicos. A entrada de NFT Gaming Co. no mercado marca un paso significativo cara á adopción xeral de NFT nos xogos.

Definicións:

– Fichas non funxibles (NFT): activos dixitais únicos que representan a propiedade dun elemento ou peza de contido específico na cadea de bloques.

Fontes: nota de prensa de NFT Gaming Co., MT Newswires.