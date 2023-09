Wahoo anuncia o Kickr Move Smart Trainer actualizado e o novo Kickr Bike Shift

Wahoo presentou o Kickr Move, unha versión mellorada do seu popular adestrador intelixente Kickr. O Kickr Move presenta unha pista integrada que permite oito polgadas de movemento cara a proa da bicicleta. Esta innovación ten como obxectivo proporcionar unha experiencia de ciclismo indoor máis realista e atractiva simulando a sensación de andar ao aire libre. Wahoo afirma que este movemento tamén pode reducir a fatiga normalmente asociada ao andar nun adestrador fixo.

Con un prezo de 1,399.99 £/1,599.99 USD/1,599.99 €, o Kickr Move é 300 £/300 USD/300 € máis caro que o adestrador intelixente Kickr V6 existente. O Kickr V6 aínda estará dispoñible para a compra xunto co Kickr Move.

Ademais do Kickr Move, Wahoo tamén anunciou o Kickr Bike Shift, unha nova versión da súa bicicleta intelixente de interior Kickr Bike. O Kickr Bike Shift ten un prezo de £ 2,699.99 / $ 2,999.99 / € 2,999.99, que é de £ 800 / $ 1,000 / € 1,000 máis barato que a Kickr Bike V2. Non obstante, o Kickr Bike Shift non ten a capacidade de inclinarse para simular gradientes e presenta un sistema de freo e transmisión modificado.

A pista integrada do Kickr Move permite o movemento de lado a lado e de adiante, proporcionando aos usuarios unha experiencia de conducción máis realista. Non obstante, este movemento restrinxe o uso de determinados accesorios, como bloques elevados de rodas dianteiras e placas de dirección intelixentes. Wahoo desenvolveu un adaptador para permitir a compatibilidade co seu accesorio Kickr Climb, que simula as subidas elevando a parte dianteira da bicicleta en resposta aos cambios de gradiente virtuais.

En xeral, o Kickr Move e o Kickr Bike Shift teñen como obxectivo mellorar a experiencia de ciclismo indoor ofrecendo un movemento máis realista e unha opción máis económica para os ciclistas. Estes novos lanzamentos demostran o compromiso de Wahoo coa innovación no mercado de adestradores intelixentes e ciclismo indoor.

