A NASA descobre un posible océano de auga nun exoplaneta e unha pista sobre a vida potencial

By

Científicos da Nasa fixeron un descubrimento intrigante usando o telescopio James Webb, anunciando a posibilidade dun océano de auga raro nun exoplaneta situado a 120 anos luz de distancia na constelación de Leo. Este exoplaneta xigante, chamado K2-18 b, ten case nove veces a masa da Terra e está clasificado como un exoplaneta Hycean, o que indica o potencial dunha atmosfera rica en hidróxeno e unha superficie cuberta de auga. As observacións da atmosfera do planeta suxiren a existencia dun mundo oceánico, con metano e dióxido de carbono presentes e escaseza de amoníaco. Ademais, os científicos descubriron unha molécula coñecida como sulfuro de dimetilo (DMS), que só é producida pola vida na Terra. Non obstante, aínda hai que confirmar a presenza de DMS mediante unha investigación posterior.

Aínda que a NASA atopou previamente indicios de auga noutros exoplanetas, este descubrimento é particularmente emocionante debido á posibilidade dun mundo oceánico. Non obstante, os científicos advirten de que a presenza de auga non significa necesariamente que o planeta poida albergar vida. O exoplaneta orbita unha estrela anana fría chamada K2-18 e atópase dentro da zona habitable, onde pode haber auga líquida. Suponse que o planeta ten un gran manto de xeo de alta presión e unha atmosfera máis delgada rica en hidróxeno.

O descubrimento de K2-18 b foi feito por primeira vez pola misión K2 da Nasa en 2015, pero a tecnoloxía avanzada do telescopio James Webb permitiu unha análise máis detallada e a revelación do seu potencial como mundo oceánico. A NASA celebrou o primeiro aniversario da operación do telescopio publicando imaxes de alta resolución de mundos afastados e rexións de formación estelar.

Este descubrimento subliña a importancia de considerar diversos ambientes habitables na procura de vida máis aló da Terra. Os científicos están entusiasmados coa oportunidade de realizar observacións atmosféricas en mundos hiceos máis grandes, xa que ofrecen condicións máis favorables para este tipo de estudos.

Fontes:

– Nasa – Recuperado de [fonte]

- Universidade de Cambridge - Nikku Madhusudhan, autor principal da investigación da NASA [fonte]

- Exoplaneta HAT-P-11b na constelación de Cygnus [fonte]