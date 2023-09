Como corrixir NameDrop que non funciona no iPhone

A función NameDrop no iPhone é un xeito cómodo de compartir información de contacto con outros usuarios de iPhone a través de AirDrop. Non obstante, algúns usuarios experimentaron problemas co que NameDrop non funciona. Aínda que a razón exacta detrás deste problema non está clara, hai varias solucións que podes probar.

En primeiro lugar, comproba se o teu iPhone admite a función NameDrop. NameDrop só funciona en modelos seleccionados de iPhone compatibles con iOS 17. Se tes un iPhone X ou un modelo anterior, non será compatible con iOS 17 e, polo tanto, NameDrop non funcionará no teu dispositivo. Ademais, tanto o teu iPhone como o iPhone do destinatario deben ter iOS 17 instalado para que NameDrop funcione correctamente.

Outra razón común para que NameDrop non funcione é usar o xesto NameDrop de forma incorrecta. Para usar esta función, cómpre achegar as seccións superiores de dous iPhones moi preto. Asegúrate de que as seccións superiores de ambos iPhones se toquen entre si ou colócaas xuntas.

Se desactivou accidentalmente a configuración "Xuntar dispositivos", tamén pode provocar un mal funcionamento de NameDrop. Para comprobalo, vai á aplicación Configuración, abre Xeral e toca Configuración de AirDrop. Asegúrate de que estea activada a opción "Reunir dispositivos".

Os problemas coa conectividade Bluetooth e WiFi tamén poden afectar a función NameDrop. Proba a activar e desactivar Bluetooth e WiFi nos dous iPhones para ver se resolve o problema.

Por defecto, a visibilidade de AirDrop está configurada en "Contactos" nos iPhones. Non obstante, dado que NameDrop úsase para compartir detalles de contacto con usuarios de iPhone que non están nos teus contactos, debes configurar a visibilidade de AirDrop en "Todos" para que NameDrop funcione correctamente. Isto pódese facer na configuración de AirDrop.

Ás veces, un simple reinicio pode solucionar pequenos erros ou problemas de software. Tenta reiniciar o teu iPhone para ver se resolve o problema de NameDrop que non funciona.

Se ningunha das solucións anteriores funciona, restablecer a configuración de rede do teu iPhone e do iPhone da outra persoa pode axudar. Non obstante, ten en conta que ao restablecer a configuración da rede eliminaranse as redes WiFi gardadas e os dispositivos Bluetooth engadidos anteriormente.

En xeral, se tes problemas con NameDrop que non funciona no teu iPhone, proba estas correccións para resolver o problema e goza da comodidade de compartir contactos a través de AirDrop.

