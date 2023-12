Nova Jersey busca mellorar a normativa para a colocación de almacéns

Nova Xersei está a tomar medidas para abordar a crecente industria dos almacéns introducindo unha lexislación que ten como obxectivo actualizar as normas de zonificación obsoletas. Segundo o proxecto de lei proposto, os municipios do estado dos xardíns poderán recibir financiamento de ata 1 millón de dólares para reexaminar e revisar as súas ordenanzas para establecer directrices máis claras sobre onde se poden ou non se poden localizar os almacéns.

O asambleísta Joe Danielsen, en representación de Somerset, presentou o proxecto de lei, que tamén inclúe un programa piloto para reembolsar as cidades que queiran realizar estudos de mitigación do almacén. O obxectivo destes esforzos é garantir que a colocación de edificios de almacén masivos estea ben regulada e equilibrada coas necesidades e preocupacións das comunidades.

A industria dos almacéns experimentou un crecemento significativo en Nova Jersey, impulsando a actividade económica e a creación de emprego. Non obstante, tamén levantou preocupacións sobre o impacto na conxestión do tráfico, o medio ambiente e os valores da propiedade en determinadas áreas. Esta lexislación busca lograr un equilibrio entre apoiar o desenvolvemento económico e protexer os intereses dos veciños.

Noutras noticias, unha enfermidade respiratoria canina chegou á costa este, afectando a centos de cans e causando algunhas vítimas mortais. A Asociación Médica Veterinaria Americana aconsella aos propietarios de cans que manteñan as súas mascotas illadas, se é posible, para evitar a propagación da enfermidade.

Ademais, un antigo adestrador de tenis xuvenil do condado de Monmouth foi condenado a máis de 50 anos de prisión estatal por múltiples delitos, incluíndo secuestro e agresión sexual agravada. Terry Kuo, tamén coñecido como Victor Lee, non terá dereito a liberdade condicional ata que teña 72 anos.

Ademais, despois dunha folga de 119 días, o Robert Wood Johnson University Hospital e o seu sindicato de enfermeiras chegaron a un acordo tentativo. A folga, motivada principalmente pola preocupación sobre os niveis de persoal, rematará se se ratifica o acordo.

Por último, un antigo carteiro de Nova Jersey declarouse culpable de roubo por correo por roubar miles de dólares das tendas ao longo da súa ruta. Joseph Fenuto enfróntase a ata cinco anos de prisión federal e unha multa de ata 250,000 dólares.

Nova Jersey segue lidiando con varios desafíos e traballando cara a solucións que garantan o benestar e a prosperidade dos seus residentes.

