A minería de profundidades mariñas supón unha ameaza para a vida mariña? Insights de Shipboard Experiments

No fondo da superficie do océano atópanse amplas reservas de metais valiosos como o ferro e o manganeso. Estes preciosos recursos, en forma de nódulos do tamaño dunha pataca e codias ricas en metais, chamaron a atención das empresas mineiras de profundidade que pretenden aproveitalos para baterías e produtos electrónicos. Non obstante, expuxéronse preocupacións sobre os posibles danos que estas actividades mineiras poderían causar á vida mariña. Un estudo recente, publicado na revista Nature Communications, arroxa luz sobre estas preocupacións a través de experimentos a bordo realizados en medusas casco nos fiordos noruegueses.

Usando as medusas casco como suxeitos de investigación, os científicos pretenderon comprender o impacto dos sedimentos bombeados nos seus tanques, simulando as condicións que poderían xurdir da minería de profundidade. Os resultados foron rechamantes: as medusas loitaban por facer fronte á presenza de auga lamada. Intentaron librarse do sedimento producindo exceso de moco, unha resposta visible que semellaba cordas xeadas. A nivel molecular, observáronse respostas de estrés, con xenes asociados á reparación dos tecidos e ao sistema inmunitario volvéndose activo.

A doutora Helena Hauss, ecoloxista mariña implicada no estudo, expresou a súa preocupación polo gasto enerxético que requiren as medusas para combater os sedimentos e manter o seu benestar. No océano profundo onde residen estas criaturas, a comida é escasa e a carga enerxética adicional imposta pola auga lamada pode provocar fame e diminuír as taxas de reprodución. Estes descubrimentos suxiren que os efectos da minería en profundidades mariñas poderían ter consecuencias de gran alcance, non só para a vida mariña senón tamén para os humanos.

Segundo os investigadores, animais como as medusas casco xogan un papel crucial no ciclo do carbono ao manter o dióxido de carbono almacenado nas profundidades do océano en lugar de liberalo á atmosfera. Ademais, as especies de peixes dependentes destas comunidades oceánicas, incluídas especies de importancia comercial como o atún, poderían verse afectadas negativamente. Polo tanto, protexer o delicado equilibrio do océano aberto faise imprescindible para manter os servizos ecolóxicos que ofrece.

Os resultados do estudo supoñen un importante trampolín para comprender os posibles impactos ambientais das actividades mineiras de profundidade. Mentres o mundo lidia coa crecente demanda de minerais, os responsables políticos, os científicos e as compañías mineiras deben traballar xuntos para establecer prácticas sostibles que salvagarden os ecosistemas mariños e o delicado equilibrio dos océanos do noso planeta.

Preguntas máis frecuentes

Que é a minería de profundidade?

A minería de profundidade refírese á extracción de minerais valiosos do fondo oceánico. Implica a eliminación de nódulos ou codias ricas en metais que se atopan en rexións submarinas como as fontes hidrotermais.

A minería de profundidade refírese á extracción de minerais valiosos do fondo oceánico. Implica a eliminación de nódulos ou codias ricas en metais que se atopan en rexións submarinas como as fontes hidrotermais. Que son as medusas casco?

As medusas casco son medusas grandes do tamaño dun prato que se atopan en augas profundas de todo o mundo, normalmente a profundidades de 1,500 a 2,000 pés. Serven como organismos representativos dos animais de corpo brando que residen no mar aberto.

As medusas casco son medusas grandes do tamaño dun prato que se atopan en augas profundas de todo o mundo, normalmente a profundidades de 1,500 a 2,000 pés. Serven como organismos representativos dos animais de corpo brando que residen no mar aberto. Cales foron os efectos da exposición ao sedimento sobre as medusas?

A exposición aos sedimentos levou a respostas visibles, como a produción de moco excesivo para librarse da auga lamada. A nivel molecular, observáronse respostas de estrés coa activación de xenes asociados á reparación dos tecidos e ao sistema inmunitario.

A exposición aos sedimentos levou a respostas visibles, como a produción de moco excesivo para librarse da auga lamada. A nivel molecular, observáronse respostas de estrés coa activación de xenes asociados á reparación dos tecidos e ao sistema inmunitario. Por que a minería de profundidades mariñas é motivo de preocupación?

As actividades mineiras de profundidade mariña poden danar potencialmente a vida mariña e perturbar procesos ecolóxicos esenciais. Pode levar á fame e á redución das taxas de reprodución de varios organismos das profundidades mariñas, afectando o delicado equilibrio do ecosistema oceánico e a dispoñibilidade de importantes especies de peixes das que dependen os humanos para o sustento.

As actividades mineiras de profundidade mariña poden danar potencialmente a vida mariña e perturbar procesos ecolóxicos esenciais. Pode levar á fame e á redución das taxas de reprodución de varios organismos das profundidades mariñas, afectando o delicado equilibrio do ecosistema oceánico e a dispoñibilidade de importantes especies de peixes das que dependen os humanos para o sustento. Que se pode facer para protexer a vida mariña?

Protexer a vida mariña require a implementación de prácticas e regulamentos sostibles para a minería de profundidade. A colaboración entre os responsables políticos, os científicos e as empresas mineiras é fundamental para garantir a extracción responsable de recursos preservando a integridade dos ecosistemas mariños.

Fontes:

– Artigo orixinal: [The New York Times] (https://www.nytimes.com)

– Fonte da imaxe: [Unsplash](https://www.unsplash.com)