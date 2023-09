Mortal Kombat 1 revela a Jean-Claude Van Damme como Johnny Cage

NetherRealm Studios, os creadores de Mortal Kombat 1, acaban de presentar o aspecto de Jean-Claude Van Damme como Johnny Cage no xogo. A revelación desta pelaxe especial, que presenta a Van Damme coa súa emblemática roupa da película Bloodsport de 1988, produciuse durante o episodio Hot Ones do co-creador da serie Ed Boon.

A aparición de Van Damme en Mortal Kombat 1 ten importancia debido á historia entre Bloodsport, Van Damme e a propia franquía do xogo. Nas primeiras fases de desenvolvemento, o primeiro Mortal Kombat estaba pensado para ser un xogo de Van Damme. O equipo detrás do xogo quería que Van Damme fose a estrela do título, incluso incluíndo imaxes de Bloodsport no seu lanzamento inicial. Non obstante, este concepto nunca chegou a bo porto e, pola contra, naceu Mortal Kombat. Johnny Cage, un dos personaxes do xogo, sempre pareceu ser unha homenaxe ou parodia de Van Damme, facendo desta pel especial a culminación desa conexión.

A máscara de Van Damme estará dispoñible para os propietarios de Kombat Pack, que terán acceso a contido adicional durante o pase de tempada. Aínda que as imaxes da pel foron provocadas antes, esta é a primeira vez que o render é revelado por completo. Espérase que se lance xunto co lanzamento de acceso anticipado de Mortal Kombat 1.

Mortal Kombat ten un historial de incorporación de skins de famosos ao xogo. As entregas anteriores presentaban skins coas semellanzas e voces do DJ Dimitri Vegas, así como os membros do reparto Bridgette Wilson, Linden Ashby e Christopher Lambert da película de Mortal Kombat de 1995. Ademais, Mortal Kombat X incluíu unha máscara especial para Jax, interpretada por Carl Weathers, xunto co DLC Predator.

Fonte: N/A