A actuación de voz en off de Nitara en Mortal Kombat 1 recibe críticas dos xogadores

A última incorporación á lista de Mortal Kombat 1 é o personaxe Nitara, interpretado pola actriz Megan Fox. Non obstante, a base de xogadores do xogo está menos que impresionada co rendemento da voz en off de Fox.

A medida que a lista de personaxes foi revelada aos poucos, os fanáticos estiveron esperando ansiosamente a programación de lanzamento de Mortal Kombat 1. Aínda que personaxes icónicos como Scorpion e Sub-Zero están a regresar, tamén se concentrou en recuperar personaxes do "3D". ” era de Mortal Kombat, incluíndo Nitara.

Esta é a primeira aparición de Nitara desde Mortal Kombat: Armageddon de 2006. A elección de elixir a Megan Fox, coñecida polos seus papeis en Transformers e Jennifer's Body, levantou as cellas entre a comunidade de fans de Mortal Kombat.

Megan Fox participou recentemente noutro xogo importante, Diablo 4, onde fixo eloxios aos personaxes caídos. Non obstante, Mortal Kombat 1 marca o seu primeiro papel de actuación en toda regla nun videoxogo.

Durante a revelación de Nitara, Megan Fox proporcionou un vídeo de xogo e fragmentos de diálogo. Non obstante, os fanáticos de Reddit criticaron a súa actuación, describindoa como "entrega plana" e suxerindo que puido chamalo por teléfono para cobrar un cheque.

Aínda que algúns fans cren que a imaxe do tráiler pode non representar con precisión o audio do xogo, os primeiros xogadores que obtiveron o xogo expresaron preocupacións similares sobre o rendemento de Fox no modo historia. Non obstante, outros sinalaron que a súa actuación no final da Torre de Nitara foi mellor.

A comunidade de Mortal Kombat 1 pronto terá a oportunidade de dar o seu veredicto final sobre a interpretación de Megan Fox de Nitara xa que o xogo está previsto que se estree nuns días.

Fontes: Dexerto