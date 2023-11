Novas formas de desbloquear máscaras en Mortal Kombat 1: os xogadores utilizan a manipulación de datas

By

No mundo dos videoxogos, os xogadores sempre atopan formas innovadoras de superar os desafíos e desbloquear contido oculto. Mortal Kombat 1, a última entrega da emblemática serie de xogos de loita, non é unha excepción. Recentemente, os xogadores descubriron unha técnica única para acceder a aspectos que antes non estaban dispoñibles sen ter que pagar por eles.

Os desenvolvedores de NetherRealm introduciran certas máscaras como parte do modo Invasións na tempada 1. Inicialmente, estas máscaras só se podían obter mediante o xogo. Non obstante, recentemente puxéronse dispoñibles para a súa compra usando a moeda do xogo, Dragon Krystals. Este movemento provocou unha reacción violenta da comunidade, xa que os xogadores foron levados a crer que estas máscaras volverían só nas próximas tempadas.

Nun sorprendente xiro dos acontecementos, os xogadores de Mortal Kombat 1 descubriron unha forma de evitar a compra e desbloquear estas cobizadas máscaras de balde. Ao manipular a configuración da data nas súas consolas, os xogadores puideron facer accesibles as máscaras da tempada 1. Simplemente tiveron que cambiar a data da consola a unha hora anterior ao 11 de novembro, cargar o xogo, mercar as máscaras desexadas e despois revertir a data ao presente. Este exploit permitiu aos xogadores manter as máscaras sen gastar ningunha moeda.

O descubrimento deste exploit de manipulación de datas estendeuse rapidamente a través de plataformas de redes sociais como Twitter e Reddit. Os xogadores compartiron as súas historias de éxito e advertiron aos demais que non gastasen a súa moeda duramente gañada nestas máscaras, xa que poderían desbloquealas facilmente mediante a configuración da data.

FAQ:

P: Podo usar este exploit en calquera plataforma de xogos?

R: Confirmouse que o exploit funciona nas consolas PlayStation 5 e Nintendo Switch.

P: O uso deste exploit afectará a miña experiencia de xogo?

R: Aínda que a explotación en si non afecta ao xogo, pode minar a estratexia de monetización dos desenvolvedores e a integridade da economía do xogo.

P: NetherRealm parcheará este exploit?

R: É moi probable que os desenvolvedores aborden este problema cunha corrección rápida ou un parche de emerxencia para manter a integridade do seu plan de monetización.

Mentres os xogadores seguen descubrindo novas técnicas e segredos dentro de Mortal Kombat 1, o xogo segue sendo unha experiencia dinámica e en evolución. A emoción que rodea estes descubrimentos pon de relevo a natureza apaixonada e ingeniosa da comunidade de xogos.

Fonte: IGN