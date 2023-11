Descubra como os xogadores evitan o pago de máscaras en Mortal Kombat 1

Nas últimas semanas, os xogadores de Mortal Kombat 1 atoparon unha nova forma de obter skins sen ter que gastar diñeiro. Ao manipular a configuración da data nas súas consolas, os xogadores puideron desbloquear aspectos que antes só estaban dispoñibles para a compra. Esta intelixente explotación provocou unha ola de entusiasmo entre os fans de Mortal Kombat, xa que agora poden acceder a contido exclusivo sen gastar un centavo.

O descubrimento desta fazaña prodúcese despois dun controvertido movemento de NetherRealm, o desenvolvedor do xogo, para facer que as máscaras previamente exclusivas estean dispoñibles para a súa compra usando a moeda premium do xogo. Esta decisión foi recibida cunha reacción violenta da comunidade, que considerou que se estaban aproveitando. Non obstante, os xogadores atoparon rapidamente unha solución a este problema cambiando a data nas súas consolas.

Ao cambiar a data a unha hora antes de que as máscaras estivesen dispoñibles para a súa compra, os xogadores poden desbloquealas gratuitamente. Despois poden devolver a súa consola á data correcta e manter as máscaras desbloqueadas. Esta táctica intelixente estendeuse polas plataformas de redes sociais, cos xogadores compartindo as súas historias de éxito e advertindo aos demais que non malgasten o seu diñeiro en comprar as máscaras.

Aínda que este exploit proporcionou unha solución temporal para os xogadores que buscan obter skins exclusivos, é importante ter en conta que é unha solución alternativa e non unha solución a longo prazo. É probable que NetherRealm aborde este problema en futuras actualizacións ou parches para garantir que os xogadores non poidan evitar o pago do contido do xogo.

En conclusión, o descubrimento desta explotación de cambio de data en Mortal Kombat 1 deu aos xogadores unha forma de desbloquear skins premium sen ter que gastar diñeiro. Aínda que este é un desenvolvemento emocionante para os fans do xogo, é importante lembrar que esta non é unha solución permanente e pode ser modificada no futuro. Os xogadores deben gozar desta oportunidade mentres dure e estar atentos ás actualizacións de NetherRealm.

FAQs

1. Como funciona o exploit de cambio de data?

Para usar o exploit de cambio de data, os xogadores cambian a data na súa consola a unha hora antes de que as máscaras estivesen dispoñibles para a súa compra. Isto permítelles desbloquear as peles sen ter que gastar diñeiro. Despois poden devolver a súa consola á data correcta e manter as máscaras desbloqueadas.

2. O cambio de data é unha solución permanente?

Non, o exploit de cambio de data non é unha solución permanente. É probable que NetherRealm aborde este problema en futuras actualizacións ou parches para garantir que os xogadores non poidan evitar o pago do contido do xogo.

3. Pódese usar o exploit de cambio de data en todas as plataformas?

Aínda que o exploit foi descuberto inicialmente en PlayStation 5, tamén se informou de que funciona na Nintendo Switch. Os xogadores doutras plataformas deben ter precaución e facer a súa propia investigación antes de intentar utilizar este exploit.