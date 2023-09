Mortal Kombat 1: A New Era of Fighting

By

Mortal Kombat 1, desenvolvido por NetherRealm Studios, é o esperado regreso da lendaria franquía de xogos de loita. Esta última entrega pretende achegar aos xogadores unha experiencia fresca e emocionante, cun universo completamente renacido.

No corazón de Mortal Kombat 1 hai unha historia épica posta en marcha polo Deus do Lume Liu Kang. Co seu novo poder, Kang está decidido a remodelar o universo de Mortal Kombat e forxar unha nova era de conquista. Os xogadores terán a oportunidade de participar con esta emblemática serie de xogos de loita dunha forma totalmente nova.

Unha das características máis destacadas de Mortal Kombat 1 é o sistema de loita renovado. NetherRealm Studios traballou para mellorar a mecánica de xogo, proporcionando aos xogadores unha experiencia de combate máis dinámica e fluída. Isto permite unha estratexia máis profunda e batallas máis emocionantes, mentres os xogadores navegan polo intenso mundo de Mortal Kombat.

Ademais do sistema de loita actualizado, Mortal Kombat 1 introduce novos modos de xogo para manter os xogadores comprometidos. Tanto se estás buscando probar as túas habilidades contra desafiantes opoñentes AI ou competir contra amigos en modo multixogador local ou en liña, hai un modo que se adapta ás preferencias de cada xogador.

Por suposto, non se pode falar de Mortal Kombat sen mencionar as icónicas Fatalities. Estes brutos movementos de acabado convertéronse nun elemento básico da franquía e Mortal Kombat 1 volve subir o listón. Prepárate para as fatalidades asombrosas e estremecedoras que deixarán diezmados aos teus opoñentes.

O lanzamento de Mortal Kombat 1 está previsto para o 14 de setembro e estará dispoñible para PlayStation 5, Xbox Series S|X, Nintendo Switch e PC. Prepárate para entrar na area e experimentar a próxima evolución de Mortal Kombat.

Definicións:

- Fatalities: Movementos de remate na franquía Mortal Kombat que permiten aos xogadores derrotar brutalmente aos seus opoñentes de xeitos únicos e horripilantes.

Fontes:

- NetherRealm Studios