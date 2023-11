San Jose presenta a súa propia edición personalizada de Monopoly

A cidade de San José está preparada para facer unha viaxe nostálxica polo camiño da memoria co lanzamento da súa propia edición do popular xogo de mesa Monopoly. Esta edición personalizada substitúe os lugares tradicionais do taboleiro por puntos de referencia locais, permitindo que os residentes e visitantes exploren a cidade dunha forma totalmente nova.

Un dos puntos de referencia máis emblemáticos de San José, a Winchester Mystery House, ocupa o protagonismo como o cobizado Boardwalk. O alcalde da cidade, Matt Mahan, expresou o seu entusiasmo pola edición personalizada, afirmando que é unha excelente oportunidade para celebrar a rica historia e os logros de San José.

Nesta versión única, Original Joe's convértese no novo Park Place, mentres que o VTA substitúe os puntos de ferrocarril. A axencia de transporte local está encantada con esta representación e mesmo envolveu un autobús enteiro para promocionar o xogo.

Peters' Bakery, famosa polo seu delicioso bolo de améndoas queimadas, é outra empresa local destacada no taboleiro de xogo. A demanda dos xogos personalizados foi esmagadora, cunha gran pila de pedidos anticipados esgotándose en pouco tempo. Hilda Ramírez, natural de San José, expresou o seu amor polo concepto e comprou con orgullo cinco xogos, considerándoos o agasallo de Nadal máis quente da área da baía.

O lanzamento da edición de San José atraeu visitantes de todas partes, incluído un grupo de amigos que se dirixían ata Lincoln, fóra de Sacramento, para poñerse nas súas mans. Coa inclusión de marcos familiares que evocan un sentimento de orgullo, estes individuos expresaron a súa emoción e satisfacción.

Top Trumps USA, a empresa detrás da creación destas edicións personalizadas, xa lanzou versións para cidades como Napa Valley. Non obstante, San José é a primeira gran cidade da Baía en recibir este trato especial. Aaron Green, en representación de Top Trumps USA, mencionou os retos de decidir que lugares figurar no taboleiro, xa que cada un ten opinións diferentes. Non obstante, o obxectivo é inmortalizar os principais puntos de referencia e negocios da cidade, garantindo que as xeracións futuras poidan gozar do xogo e coñecer a historia única de San José.

A edición de San José de Monopoly inclúe puntos de referencia adicionais como o Tech Interactive e o Children's Discovery Museum. Estas incorporacións melloran aínda máis a representación da vibrante cultura e atraccións de San José.

Que esta edición personalizada de Monopoly sexa un testemuño da grandeza de San José e da súa condición de un dos mellores lugares para vivir do país.