Jessica Gagen: De Miss Inglaterra á Exploradora Espacial

Jessica Gagen, unha antiga gañadora de Miss Inglaterra, ten a misión de romper barreiras e cumprir o seu soño de converterse en astronauta. Cunha licenciatura en enxeñaría aeroespacial pola Universidade de Liverpool, Jessica ten como obxectivo converterse na primeira raíña de beleza no espazo. Recentemente, deu un paso significativo máis preto do seu soño ao ter a oportunidade de "voar" unha nave espacial Boeing Starliner no Centro Espacial Kennedy de Orlando, Estados Unidos.

Durante a súa visita aos Estados Unidos, Jessica non só tivo a oportunidade de pilotar o simulador Starliner, senón que tamén estivo entre bastidores con empregados de Boeing que traballan no deseño e construción dun transbordador espacial. Ela estivo inmersa no mundo da exploración espacial, obtendo unha valiosa información sobre o traballo que se realiza no campo.

Ademais do seu paso por Boeing, Jessica recibiu unha visita VIP polo Centro Espacial Kennedy e tivo a incrible oportunidade de ver dous lanzamentos de foguetes desde a costa espacial de Florida. Foi unha viaxe soñada que superou todas as súas expectativas.

Como relator principal na conferencia Ascend de Las Vegas, que foi organizada pola Estación Espacial Internacional, Jessica compartiu a súa paixón por promover mulleres e nenos en materias STEM. O seu obxectivo é animar a máis nenas a seguir carreiras de enxeñaría e romper os estereotipos que rodean a industria.

Desde que gañou o título de Miss Inglaterra, Jessica converteuse nun modelo a seguir para os aspirantes a científicos e enxeñeiros. Ela pretende usar a súa plataforma para educar á próxima xeración sobre as diversas oportunidades nos campos STEM e as habilidades que pode proporcionar a enxeñería. O proxecto de beleza de Jessica cun propósito, chamado The STEM Project, céntrase en inspirar mentes novas e mostrar o potencial dos diferentes tipos de enxeñería.

Mirando cara ao futuro, Jessica tamén ten aspiracións de presentar documentais educativos para televisión e explorar novas tecnoloxías. E se se lle dá a oportunidade, aceptaría ansiosamente a oportunidade de viaxar ao espazo.

A sonda Starliner de Boeing xa completou dous voos de proba sen tripulación, e o segundo chegou con éxito á Estación Espacial Internacional. Jessica segue perseguindo os seus soños e competirá no 71º certame de Miss Mundo en Mumbai, India, en marzo.

FAQ:

P: Cal é o soño de Jessica Gagen?

R: O soño de Jessica Gagen é converterse nunha astronauta e ser a primeira raíña de beleza no espazo.

P: Cal é a formación de Jessica?

R: Jessica Gagen é licenciada en enxeñería aeroespacial pola Universidade de Liverpool.

P: Cal é a beleza de Jessica cun proxecto de propósito?

R: O proxecto de beleza de Jessica cun propósito chámase Proxecto STEM, que ten como obxectivo educar á próxima xeración sobre os diferentes tipos de enxeñería e as oportunidades dispoñibles nos campos STEM.

P: Jessica estivo involucrada nalgunha actividade relacionada co espazo?

R: Si, Jessica tivo a oportunidade de voar nun simulador de nave espacial Boeing Starliner e visitou o Centro Espacial Kennedy, onde foi testemuña de dous lanzamentos de foguetes.

