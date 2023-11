Novo modo de xogo e actualizacións de acceso anticipado chegan a Against the Storm

O editor Hooded Horse anunciou que o popular xogo Against the Storm deixará o acceso anticipado o próximo mes cunha moi esperada actualización 1.0. Esta actualización introducirá un novo modo de xogo chamado Queen's Hand, que está deseñado especificamente para desafiar aos xogadores experimentados con regras e recompensas únicas.

Against the Storm, descrito como un "construtor de cidades de fantasía escura", mergulla aos xogadores nun mundo postapocalíptico onde deben reconstruír a civilización ante as devastadoras choivas. Como virrei da raíña, os xogadores lideran un grupo diverso de superviventes, incluíndo humanos, castores, lagartos, raposos e harpías. Xuntos, deben recuperar o deserto e asegurar un futuro para a humanidade.

Un dos aspectos máis emocionantes da próxima actualización é a incorporación de Queen's Hand. Este modo de xogo presenta aos xogadores o desafío definitivo de reforxar o Selo Adamantino nun único ciclo. Como o desafío máis difícil do xogo, Queen's Hand levará ata os seus límites aos xogadores máis experimentados.

Durante o seu período de acceso anticipado, Against the Storm experimentou un desenvolvemento significativo, con actualizacións de contido regulares cada dúas semanas. Estas actualizacións trouxeron unha gran variedade de cambios importantes e menores ao xogo, incluíndo a adición de novas especies como a xente dos Fox e melloras na mecánica final. Hooded Horse afirmou que esta cadencia de actualización continuará ata o lanzamento completo do xogo.

Co seu xogo atractivo e unha narrativa cativadora, Against the Storm conseguiu unha base de fans dedicada. En Steam, o xogo recibiu unha valoración de opinións de usuarios moi positiva do 95% de case 14,500 críticas. Os xogadores eloxiaron a súa mecánica inmersiva de construción do mundo e o seu xogo desafiante.

Os fans de Against the Storm poden esperar o lanzamento oficial do xogo o 8 de decembro. Ademais de estar dispoñible na Microsoft Store, o xogo tamén se unirá á biblioteca de PC Game Pass, grazas a unha recente asociación con Microsoft. Esta colaboración achegará o xogo a un público aínda máis amplo e ofrecerá aos subscritores de Game Pass unha experiencia nova e emocionante.

Tanto se es un xogador experimentado como se es novo no xénero, a próxima actualización de Against the Storm promete ofrecer unha experiencia de xogo inesquecible. Prepárate para afrontar os desafíos dun mundo devastado e reconstruír a civilización contra todo prognóstico.

