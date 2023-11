Os empregados de OpenAI ameazan con renunciar e piden a dimisión do consello para unirse ao ex-CEO Altman de Microsoft

Nun sorprendente xiro dos acontecementos, unha carta de aproximadamente 500 empregados de OpenAI está a causar conmoción na empresa. A carta, que foi vista por varios medios de comunicación, incluíndo Reuters, revela que os empregados están dispostos a renunciar se a directiva de OpenAI non dimite. O seu razoamento? Cren que o consello carece da competencia, criterio e coidado necesarios para a misión e os empregados da empresa.

Esta ameaza prodúcese xusto despois de que Microsoft anunciase a contratación do ex CEO de OpenAI Sam Altman, xunto con outro arquitecto da compañía, como parte dunha reorganización corporativa. A noticia conmocionou á comunidade de intelixencia artificial e fixo preguntas sobre o futuro de OpenAI.

A pesar do posible éxodo de empregados, Microsoft segue comprometida coa súa colaboración con OpenAI. O presidente e CEO de Microsoft, Satya Nadella, expresou o seu entusiasmo pola colaboración e mencionou que está desexando traballar co novo director executivo de OpenAI, o ex líder de Twitch Emmett Shear.

OpenAI, coñecida pola súa tecnoloxía xenerativa de intelixencia artificial que produciu texto, imaxes, vídeos e música similares a humanos, recibiu miles de millóns de dólares en investimento de Microsoft. O xigante tecnolóxico desempeñou un papel importante no apoio aos sistemas de IA de OpenAI proporcionando a potencia informática necesaria.

Aínda que as razóns exactas detrás da saída de Altman de OpenAI aínda non están claras, a compañía afirmou que "non foi constantemente sincero nas súas comunicacións" co consello, o que provocou unha perda de confianza nas súas capacidades de liderado. Altman, que estivo discutindo activamente os riscos potenciais e as regulacións da IA ​​durante a súa xira mundial a principios deste ano, expresou a súa afección por OpenAI nas redes sociais despois da súa marcha.

En resposta aos acontecementos recentes, Shear, o novo CEO de OpenAI, prometeu investigar a eliminación de Altman e planea contratar un investigador independente para investigar a situación. Shear ten como obxectivo recuperar a confianza dentro da empresa e facer os cambios necesarios no equipo directivo e de liderado.

Mentres OpenAI afronta estes desafíos internos, o futuro da empresa segue sendo incerto. Non obstante, a asociación con Microsoft e o nomeamento dun novo CEO presentan oportunidades de crecemento e desenvolvemento no campo da intelixencia artificial.

FAQ

1. Que é OpenAI?

OpenAI é unha empresa coñecida polos seus avances en intelixencia artificial e tecnoloxía de IA xerativa.

2. Por que os empregados de OpenAI ameazan con renunciar?

Os empregados piden a dimisión da directiva de OpenAI, afirmando que carecen de competencia, criterio e coidado pola misión da empresa e os empregados.

3. Quen contratou Microsoft de OpenAI?

Microsoft contratou ao ex CEO de OpenAI Sam Altman e a outro arquitecto da compañía.

4. Cal é a postura de Microsoft sobre a situación?

Microsoft segue comprometida coa súa colaboración con OpenAI e está entusiasmada coa colaboración.

5. Quen é o novo CEO de OpenAI?

O ex-líder de Twitch Emmett Shear foi nomeado novo CEO de OpenAI.