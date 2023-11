O papel vital de Microsoft no éxito de OpenAI

O CEO de Microsoft, Satya Nadella, fixo fincapé no papel crítico que xoga a súa empresa no éxito de OpenAI, destacando que "non habería OpenAI" sen a participación de Microsoft. Nadella revelou que Microsoft, como o maior investidor de OpenAI, non foi consultado sobre o recente despedimento de Sam Altman, o antigo CEO de OpenAI.

Nadella recoñeceu que vai máis aló do investimento financeiro e do capital, afirmando que existe unha profunda colaboración entre Microsoft e OpenAI. Expuxo a pregunta de por que Altman elixiu Microsoft dúas veces antes, facendo fincapé na importancia da contribución de Microsoft á misión de OpenAI.

Nunha medida para reforzar aínda máis a súa asociación, Microsoft anunciou a contratación de Altman e Greg Brockman, o antigo presidente de OpenAI, para liderar unha nova unidade de IA dentro de Microsoft. Nadella aclarou que Microsoft non tiña unha relación directa co consello sen ánimo de lucro de OpenAI, que supervisa a filial comercial dirixida por Altman. Non obstante, expresou a súa convicción de que ser socio debería implicar consultas sobre decisións importantes.

Aínda que OpenAI atravesa actualmente unha crise en canto ao seu persoal e liderado, os comentarios de Nadella arroxan luz sobre a necesidade de cambiar a gobernanza de OpenAI. A medida que aumentan as tensións e os empregados rebélanse contra a destitución de Altman, continúa a presión sobre o consello de catro persoas OpenAI para que dimita. Nadella fixo fincapé na necesidade dun diálogo co consello de OpenAI para abordar estas cuestións de goberno.

En definitiva, Nadella subliñou que Microsoft está aberto tanto a que os empregados actuais de OpenAI queden nas súas funcións como a transición a Microsoft. Tamén deu a entender que Altman pode non necesariamente unirse a Microsoft directamente, pero asegurou que, independentemente da súa posición, Altman traballaría en estreita colaboración con Microsoft.

En conclusión, a implicación de Microsoft é crucial para o éxito de OpenAI, e o recente xiro dos acontecementos puxo de manifesto a necesidade de cambiar o goberno e os procesos de toma de decisións dentro da organización.

FAQ

1. Como participa Microsoft con OpenAI?

Microsoft é o maior investidor de OpenAI e mantén unha profunda colaboración coa organización. Fixeron importantes contribucións financeiras e están colaborando activamente na misión de OpenAI.

2. Que papel xogou Sam Altman en OpenAI?

Sam Altman foi o antigo CEO de OpenAI ata o seu recente despedimento. Desempeñou un papel crucial na dirección da organización e foi fundamental no seu desenvolvemento.

3. Por que os empregados de OpenAI piden a dimisión do consello?

Os empregados de OpenAI instan ao consello a dimitir debido á súa insatisfacción coa decisión de destituír a Sam Altman como CEO. Cren que o consello debería reintegrar a Altman e abordar os problemas de goberno dentro da organización.

4. Como planea Microsoft apoiar OpenAI no futuro?

Microsoft comprométese a apoiar o éxito e a continuidade das operacións de OpenAI. Contrataron a Altman e Greg Brockman para liderar unha unidade de IA dentro de Microsoft, reforzando a asociación entre as dúas organizacións.