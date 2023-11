Microsoft emerxe victorioso a raíz do cambio de OpenAI

Despois da recente destitución do CEO Sam Altman, OpenAI atópase nunha encrucillada, deixando o futuro da compañía incerto. Con moitos empregados que se espera que sigan a Altman a Microsoft, as perspectivas prometedoras de OpenAI parecen esmorecer. Ademais, agora é improbable que se materialice unha proposta de acordo que permita aos iniciados cobrar capital cunha valoración de 86 millóns de dólares.

Non obstante, no medio do caos, hai un claro gañador: Microsoft. Desde que se coñeceu a noticia, a capitalización de mercado de Microsoft aumentou nun impresionante 63 millóns de dólares. De feito, as accións da compañía alcanzaron un máximo histórico de 378 dólares por acción durante a sesión de negociación do mediodía do luns. Se o prezo se mantén a este nivel cando o mercado pecha, a capitalización de mercado de Microsoft alcanzará os asombrosos 2.82 billóns de dólares.

Este xiro de acontecementos marca un triunfo significativo para Microsoft e o seu CEO, Satya Nadella. A pesar de investir 13 millóns de dólares en OpenAI e de integrar moito a súa tecnoloxía nos produtos de Microsoft, Nadella foi o que máis perdeu coa marcha de Altman. De feito, cando o anuncio se publicou, as accións de Microsoft sufriron unha caída inmediata do 2%. Non obstante, a rápida resposta de Nadella demostrou a súa resistencia e pensamento estratéxico.

Á medianoite do domingo, revelou que contratou a Altman e ao ex presidente de OpenAI Greg Brockman para dirixir un novo laboratorio de investigación de IA dentro de Microsoft. Este movemento inesperado recibiu eloxios, e os analistas describiuno como un "movemento da World Series of Poker para os tempos". Como resultado, Microsoft ten agora dúas figuras influentes de OpenAI baixo a súa á, mentres que OpenAI nomeou a Emmett Shear, o antigo CEO de Twitch, como o seu CEO interino.

Aínda que o aumento das accións de Microsoft é, sen dúbida, un resultado positivo, os retos están por diante. A compañía agora é a responsable de establecer e financiar a nova organización de investigación de IA dirixida por Altman e Brockman. Ademais, existe a posibilidade de contratos existentes custosos que Microsoft teña que cumprir. Non obstante, as accións audaces e estratéxicas de Microsoft situaron á empresa como o actor clave tras o trastorno de OpenAI.

