Meta Quest Update presenta novas e interesantes funcións

Meta anunciou recentemente a súa actualización de software v57 para os auriculares Meta Quest, que ofrece unha serie de novas funcións para mellorar a experiencia do usuario. A actualización inclúe máis opcións de personalización para avatares, unha función de non enviar mensaxes, ligazóns de grupos, habilidades de locomoción melloradas e unha fonte de exploración rebautizada.

Unha das adicións notables son as opcións melloradas de personalización de avatares. Os usuarios agora teñen acceso aos controles deslizantes de cores para crear o ton de pel, a cor do cabelo e a cor das cellas desexadas. Isto permite unha representación máis precisa do aspecto real do usuario. Meta tamén engadiu novas opcións de maquillaxe e pintura facial.

En actualizacións anteriores, Meta introduciu novas formas do corpo, mellorou as texturas do cabelo e da roupa, e mesmo deu pernas aos avatares. Estas melloras tiveron unha boa acollida e os desenvolvementos en curso no creador de avatares seguen mellorando a experiencia global.

A función de non enviar mensaxes é outra adición interesante. Os usuarios agora teñen a posibilidade de anular o envío de mensaxes de imaxe tanto en VR como na aplicación móbil Meta Quest. Esta función permite un maior control sobre as conversas e permite que o remitente retracte unha mensaxe. Ademais, tanto o remitente como o destinatario recibirán unha notificación cando non se envíe unha mensaxe.

Para facilitar as interaccións do grupo, Meta introduciu ligazóns grupais. Os usuarios poden invitar facilmente amigos a unirse ao seu grupo xerando unha ligazón e compartíndoa en RV ou en calquera plataforma de mensaxería. Isto facilita a conexión e a colaboración con amigos na realidade virtual.

Horizon Home, o espazo virtual onde os usuarios poden visitar as casas dos outros, agora permite unha locomoción libre. Isto significa que os usuarios poden explorar as súas casas virtuais teletransportándose libremente dentro do entorno doméstico. Premendo a palanca do controlador cara adiante e apuntando a un lugar da casa, os usuarios poden moverse e descubrir cada recuncho do seu espazo virtual.

Meta tamén fixo varias outras actualizacións menores para mellorar a experiencia do usuario. O feed de exploración foi rebautizado como Horizon Feed, o que permite a coherencia coa marca Horizon Worlds. Agora os usuarios poden desactivar o audio do micrófono de forma predeterminada cando gravan vídeos e usar varias aplicacións ao mesmo tempo, cambiando entre as vistas sen problemas. Ademais, a advertencia de límites desactivouse nalgunhas aplicacións con experiencias de realidade mixta para evitar interrupcións.

A actualización v57 estase a lanzar actualmente aos auriculares Meta Quest Pro e Meta Quest 2, e se espera que se revelen máis funcións no próximo evento Connect de Meta. Con estas novas incorporacións, Meta continúa mellorando a súa plataforma de realidade virtual e proporcionando aos usuarios unha experiencia máis inmersiva e personalizable.

Fontes: Meta