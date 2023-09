Prepárese para a próxima erupción: entrevista co científico a cargo do Observatorio de Volcáns de California

By

Nunha entrevista con Andy Calvert, o científico responsable do Observatorio de Volcáns de California, destaca a importancia de vixiar e estudar os volcáns locais en California. Calvert explica que aínda que os californianos non pensen nos volcáns como un posible desastre, existen e teñen o potencial de entrar en erupción de novo.

Calvert lembra a erupción do monte St. Helens en 1980, que ocorreu a centos de quilómetros de distancia en Washington. A cinza da erupción chegou á súa cidade natal en Idaho, deixando un impacto duradeiro nel. Este acontecemento espertou a súa curiosidade e, finalmente, levouno a estudar os volcáns.

Ao ser preguntado sobre o prezo económico dunha erupción volcánica en California, Calvert estima que é moito maior que os danos causados ​​pola erupción do monte St. Helens, que superou os 1 millóns de dólares. Explica que, aínda que a maioría dos volcáns están situados lonxe dos principais centros de civilización, adoitan estar preto de autoestradas e cidades. As consecuencias dunha erupción poden ser desordenadas e duradeiras, polo que requiren esforzos continuos para tratar o material producido.

Calvert continúa delineando os puntos quentes para a actividade volcánica en California, incluíndo o monte Shasta, o pico Lassen, o volcán Medicine Lake, o lago Clear, a caldeira de Long Valley, a montaña Mammoth, o lago Mono, o campo volcánico Coso e Salton Buttes. Estas son as áreas supervisadas activamente polos científicos.

En canto á frecuencia, Calvert explica que as erupcións en California non teñen un horario regular. Non obstante, houbo aproximadamente 10 erupcións significativas nos últimos mil anos, o que suxire unha erupción cada 100 anos de media.

Cando se lle pregunta sobre a posible localización da próxima erupción, Calvert menciona dúas posibilidades probables: o campo volcánico Lassen ou a zona próxima ao lago Mono. Describe a natureza explosiva dos cráteres Mono e as cinzas potenciais e os perigos aerotransportados asociados a unha erupción.

Calvert tamén aborda o impacto dunha erupción na poboación local. A cidade de Lee Vining e o popular destino de esquí de Mammoth Lakes están nas proximidades do lago Mono. Aínda que a erupción afectaría principalmente a estas áreas, as cinzas e outros perigos poderían ter implicacións máis amplas.

En termos de preparación, Calvert subliña a importancia da detección e seguimento precoz. Os científicos supervisan de preto a actividade sísmica, a deformación do terreo e outros indicadores que poden sinalar unha erupción inminente. A coordinación con diversas axencias e o desenvolvemento de plans de evacuación son fundamentais para a seguridade dos residentes e visitantes.

En resumo, aínda que os volcáns poden non ser o primeiro desastre que se nos ocorre cando se pensa en California, son unha realidade que científicos como Andy Calvert seguen de preto. O potencial impacto económico e humano dunha erupción fai que estudar e prepararse para estes eventos sexa unha prioridade para manter a seguridade dos residentes e visitantes.

Fontes:

– Entrevista con Andy Calvert, científico a cargo do Observatorio de Volcáns de California

- Servizo Xeolóxico dos Estados Unidos (USGS)