MediaTek presenta o chip Dimensity 8300: revolucionando os teléfonos económicos con IA xerativa

MediaTek, un fabricante líder de chips, volve marcar a tendencia na industria dos teléfonos intelixentes co lanzamento do seu último chip, o Dimensity 8300. Este novo chip achegará capacidades de IA xerativa no dispositivo a teléfonos Android máis económicos, seguindo os pasos do seu chip. contraparte premium, o Dimensity 9300.

Aínda que Qualcomm fixo un movemento similar a semana pasada co chip Snapdragon 7 Gen 3, é evidente que ambas empresas están ansiosas por aproveitar a crecente tendencia da IA ​​xerativa que está a revolucionar a industria tecnolóxica.

A diferenza das solucións baseadas na nube, a IA xerativa no dispositivo procesa todos os cálculos directamente no teléfono intelixente, garantindo respostas máis rápidas e unha personalización mellorada que ten en conta datos sensibles como o comportamento do usuario e as preferencias de localización. Ademais, pode funcionar mesmo cando os usuarios están fóra do alcance da cobertura da rede móbil.

MediaTek aínda non revelou as capacidades xerativas de IA específicas do Dimensity 8300, pero espérase que ofreza métricas de rendemento lixeiramente inferiores en comparación co Dimensity 9300 de gama alta. Este último pode xerar imaxes usando Stable Diffusion en menos dun segundo e manexa a IA. modelos con 7 mil millóns de parámetros por segundo, a 20 tokens por segundo.

Co Dimensity 8300, MediaTek promete melloras substanciais con respecto ao seu predecesor, o Dimensity 8200. Isto inclúe un aumento do 20% na velocidade da CPU, ata un 30% mellor eficiencia energética e unha GPU que ofrece un 60% máis de rendemento e un 55% de eficiencia energética mellorada. . A Unidade de procesamento de IA permanece inalterada respecto á Dimensity 9300 premium, o que garante un rendemento mellorado para tarefas de IA convencionais, como melloras fotográficas.

Ademais, espérase que os teléfonos equipados co Dimensity 8300 gocen dunha maior duración da batería e de conexións perfectas a accesorios como auriculares e gamepads. MediaTek aínda non revelou as marcas de teléfonos que se comprometeron a incorporar o Dimensity 8300 aos seus dispositivos. Non obstante, cómpre sinalar que o predecesor, Dimensity 8200, pódese atopar en teléfonos intelixentes como o Vivo V29 Pro e o Vivo V27 Pro, aínda que non viu lanzamentos xeneralizados no mercado estadounidense.

FAQ:

P: Que é a IA xerativa?

R: A intelixencia artificial xerativa refírese ao uso de algoritmos de intelixencia artificial para producir e crear novos datos, como imaxes, vídeos ou texto, baseándose en patróns e entradas existentes.

P: En que se diferencia a IA xerativa no dispositivo das solucións baseadas na nube?

R: A IA xerativa no dispositivo procesa os cálculos directamente no teléfono intelixente, proporcionando respostas máis rápidas e experiencias personalizadas sen depender dunha conexión a Internet nin enviar datos confidenciais a servidores na nube.

P: Cales son as melloras que ofrece o chip Dimensity 8300 con respecto ao seu predecesor?

R: O chip Dimensity 8300 ten un aumento do 20 % na velocidade da CPU, unha eficiencia energética ata un 30 % mellor, unha GPU cun rendemento un 60 % maior, unha eficiencia energética mellorada e capacidades de procesamento de IA melloradas para tarefas como melloras fotográficas.

P: Que marcas de teléfonos se comprometeron a utilizar o Dimensity 8300?

R: MediaTek aínda non revelou as marcas de teléfonos que incorporarán o Dimensity 8300 aos seus dispositivos.