Novo título: explorando o impacto da pantalla de 90 Hz do Steam Deck OLED no atraso de entrada

Nunha análise recente de Digital Foundry, revelouse o impacto da pantalla actualizada de 90 Hz no atraso de entrada do Steam Deck OLED. Ao utilizar as ferramentas de análise de visualización e latencia de Nvidia, o equipo probou dous xogos pesados ​​​​de reflexos, Doom Eternal e Crysis 3 Remastered, para determinar os efectos precisos sobre a capacidade de resposta.

Ao funcionar a 90 fps, o Steam Deck OLED presentou as melloras máis significativas no atraso de entrada. En comparación coa versión LCD de 60 fps, a redución media do atraso de entrada foi de 26.1 ms para Doom Eternal e de 32.5 ms para Crysis 3. Esta diminución pódese atribuír, en parte, ás actualizacións de cadros máis rápidas na pantalla OLED.

Curiosamente, as probas tamén atoparon melloras no atraso de entrada mesmo cando as unidades OLED e LCD funcionaban á mesma velocidade de cadros. Con ambos configurados en 60 fps, o OLED demostrou unha redución de 8.5 ms no atraso de entrada para Doom Eternal e unha redución de 11.3 ms para Crysis 3. A mellora do atraso fíxose máis pronunciada a velocidades de cadros máis baixas, chegando a superar os 20 ms cando os xogos baixaron aos 40. rango de 45 fps.

Aínda que estas melloras poden parecer mínimas en comparación cos tempos de reacción humana, aínda poden ter un impacto significativo na sensación xeral e na capacidade de resposta do sistema. Os cambios menores no atraso de entrada poden mellorar en gran medida a "snappiness" da experiencia de xogo.

Outro achado notable da análise suxire que as actualizacións de firmware poden desempeñar un papel nas diferenzas de atraso de entrada entre as versións OLED e LCD do Steam Deck. Ao probar a versión LCD máis antiga con firmware obsoleto, Digital Foundry observou resultados de atraso de entrada entre 8 e 42.4 ms máis lentos que os logrados co firmware actualizado.

Valve está a traballar activamente en novas melloras para a versión LCD do Steam Deck, incluíndo a redución do atraso de entrada. Coas revisións do firmware en curso, é posible que os tempos de resposta nas pantallas LCD sigan diminuíndo, mellorando a experiencia de xogo dos usuarios.

Preguntas frecuentes (FAQ)

1. Que é o atraso de entrada?

O atraso de entrada refírese ao atraso entre cando un usuario introduce un comando e cando o sistema responde a ese comando. Nos xogos, o atraso de entrada pode afectar a capacidade de resposta e a sensación xeral do xogo.

2. Como afecta ao atraso de entrada a pantalla de 90 Hz do Steam Deck OLED?

Atopouse que a pantalla actualizada de 90 Hz do Steam Deck OLED reduce o atraso de entrada en comparación coa versión LCD de 60 Hz. Executar xogos a unha velocidade de cadros máis alta na pantalla OLED produce melloras significativas no atraso de entrada.

3. Aínda se poden observar melloras de atraso de entrada cando as unidades OLED e LCD están configuradas coa mesma frecuencia de fotogramas?

Si, as probas demostraron que mesmo cando as unidades OLED e LCD funcionan á mesma velocidade de cadros, o OLED aínda mostra un atraso de entrada reducido. Isto suxire que as diferenzas de hardware entre as dúas versións xogan un papel na mellora da capacidade de resposta.

4. As actualizacións de firmware son responsables das diferenzas de atraso de entrada entre as versións OLED e LCD?

A análise de Digital Foundry suxire que as actualizacións de firmware poden contribuír ás disparidades de atraso de entrada observadas entre as versións OLED e LCD do Steam Deck. As versións máis antigas do firmware LCD deron como resultado un rendemento de retardo de entrada máis lento en comparación co firmware actualizado. Valve traballa activamente para mellorar o atraso de entrada mediante actualizacións de firmware para a versión LCD do Steam Deck.