A motocicleta e a furgoneta chocan, a estrada principal A16 pechada en Ludborough

A estrada principal A16 en ambos os sentidos pechouse en Ludborough tras un grave accidente no que participaron unha motocicleta e unha furgoneta. A colisión produciuse no cruce da illa A16 de Main Road e Pear Tree Lane. O suceso foi denunciado ás 11.34 horas do martes 21 de novembro, polo que as autoridades recomendaron aos condutores evitar a zona. Polo de agora, non está claro se houbo feridos derivados da colisión. Póñase en contacto coa policía de Lincolnshire para obter máis información.

O sistema de seguimento do tráfico Inrix indica un tráfico lento desde A18 Pear Tree Lane en Ludborough ata Church Lane en Utterby. Recoméndase aos viaxeiros que busquen rutas alternativas para evitar atrasos.

Preguntas máis frecuentes:

P: Que motivou o peche?

R: O peche débese a un accidente grave no que participaron unha motocicleta e unha furgoneta.

P: Onde ocorreu a colisión?

R: A colisión tivo lugar no cruce da illa A16 de Main Road e Pear Tree Lane en Ludborough.

P: Alguén resultou ferido?

R: De momento descoñécese se alguén sufriu feridas durante a colisión.

P: Hai algunha actualización da policía?

R: A policía de Lincolnshire declarou que se publicarán novas actualizacións en canto estean dispoñibles.

Teña en conta que esta é unha situación en curso e que iremos actualizando a medida que se poida acceder a máis información.

Fonte: Lincolnshire Live