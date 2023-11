Novo Apple M3 MacBook Pro: rendemento mellorado a un prezo con desconto

By

Se estás vendo o novo MacBook Pro M14 de Apple de 3 polgadas, agora é a túa oportunidade de aforrar. Amazon ofrece actualmente unha baixada de prezo no modelo de nivel de entrada, que inclúe unha CPU de 8 núcleos e GPU de 10 núcleos. Con un prezo orixinal de 1,599 dólares, agora podes obtelo por 1,449 dólares enviados. É un desconto de 150 dólares nun portátil recentemente lanzado.

Pero o aforro non queda aí. O modelo elevado de 1 TB tamén está á venda por 1,649 dólares, fronte aos 1,799 dólares. Polo tanto, se buscas máis almacenamento ou unha opción económica, hai unha oferta para ti.

Que diferencia ao novo MacBook Pro M3 dos seus predecesores? Apple presentou o último chip M3, o seu primeiro chip de 3 nm ata a data. Cunha CPU de 8 núcleos, GPU de 10 núcleos e un motor neural de 16 núcleos, este chip móbil ofrece o mellor rendemento de Apple ata agora. É perfecto para realizar varias tarefas cotiás e pode xestionar proxectos profesionais como editar fotos de alta resolución e vídeos 4K con facilidade.

Ademais, o MacBook Pro M3 presenta unha impresionante pantalla Liquid Retina XDR con taxas de actualización de ProMotion de 120 Hz e compatibilidade coa ampla gama de cores P3. A nova cor Space Black engade un toque de sofisticación, mentres que os portos Thunderbolt, unha saída HDMI 8K e unha ranura para tarxetas SD garanten opcións de conectividade para todas as túas necesidades multimedia.

Co seu deseño de eficiencia energética, o MacBook Pro pode ofrecer un rendemento excepcional durante todo o día, tanto se estás conectado a batería como se estás conectado. Podes confiar no seu rendemento fiable para todas as túas tarefas profesionais e persoais.

Preguntas máis frecuentes

1. Cal é a característica principal do novo MacBook Pro M3?

A principal característica do novo MacBook Pro M3 é o seu rendemento mellorado co último chip M3, que ofrece unha CPU de 8 núcleos, GPU de 10 núcleos e un motor neural de 16 núcleos.

2. Canto podo aforrar no MacBook Pro M3 de nivel de entrada?

Podes aforrar 150 dólares no MacBook Pro M3 de nivel de entrada, co prezo baixou de 1,599 a 1,449 dólares.

3. Hai unha venda no modelo de 1 TB do M3 MacBook Pro?

Si, o modelo de 1 TB do M3 MacBook Pro tamén está á venda por 1,649 dólares, por debaixo do seu prezo orixinal de 1,799 dólares.

4. Cales son as características máis destacadas do M3 MacBook Pro?

O MacBook Pro M3 presenta unha impresionante pantalla Liquid Retina XDR, taxas de actualización ProMotion de 120 Hz, portos Thunderbolt, unha saída HDMI 8K e unha ranura para tarxetas SD. Tamén vén nunha elegante cor Space Black.