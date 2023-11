Presentamos a aplicación de cámara de píxeles mellorada con novas e interesantes funcións

A coñecida aplicación Pixel Camera de Google recibiu un cambio de imaxe contemporáneo, que ofrece aos usuarios unha experiencia fotográfica e videográfica mellorada. O último redeseño presenta un cómodo control deslizante, que permite transicións sen problemas entre os modos Foto e Vídeo. Acompañando a este control deslizante, os usuarios atoparán un novo botón de configuración de foto/vídeo no lado esquerdo e, exclusivamente no Pixel 8 Pro, un botón Pro Controls á dereita.

Incorporando os comentarios dos usuarios e aproveitando os últimos avances tecnolóxicos, a aplicación Pixel Camera conta agora cunha interface de usuario moi intuitiva. Se estás capturando momentos preciosos con fotografías abraiantes ou gravando vídeos vibrantes, esta aplicación actualizada garante a máxima comodidade e flexibilidade.

A introdución do botón Configuración de foto/vídeo permite aos usuarios personalizar as preferencias da cámara con facilidade. Con só un simple toque, podes axustar sen esforzo varios axustes da cámara para adaptalos ás túas preferencias individuais. Desde a exposición e o balance de brancos ata as liñas de grade e a configuración do temporizador, a aplicación Pixel Camera dáche un control total da túa experiencia fotográfica e videográfica.

O Pixel 8 Pro leva esta experiencia un paso máis adiante coa adición do botón Pro Controls. Esta función exclusiva equipa aos fotógrafos e videógrafos profesionais con configuracións e controis avanzados, o que lles permite capturar momentos impresionantes cunha precisión e creatividade inigualables. Desde o enfoque manual e axustes da velocidade de obturación ata opcións de formato de vídeo de calidade profesional, o Pixel 8 Pro garante que os profesionais dispoñan das ferramentas que necesitan para lograr a súa visión artística.

Preguntas frecuentes (FAQ)

1. Como cambio entre os modos Foto e Vídeo na aplicación Pixel Camera?

Para cambiar entre os modos Foto e Vídeo, só tes que usar o control deslizante que se proporciona na interface redeseñada da aplicación Pixel Camera. Deslízao cara ao modo desexado e a túa cámara cambiará instantáneamente a ese modo.

2. Podo personalizar a configuración da cámara na aplicación Pixel Camera?

Si, a aplicación Pixel Camera actualizada permite personalizar a configuración da cámara. Ao tocar o botón Configuración de foto/vídeo, podes acceder a unha serie de opcións para axustar a exposición, o balance de brancos, as liñas de grade e moito máis.

3. Que son os controis Pro no Pixel 8 Pro?

A función Pro Controls, exclusiva do Pixel 8 Pro, ofrece configuracións e controis avanzados deseñados para fotógrafos e videógrafos profesionais. Inclúe opcións para o enfoque manual, axustes da velocidade de obturación e formato de vídeo de calidade profesional.

4. A aplicación Pixel Camera rediseñado está dispoñible en todos os dispositivos Pixel?

Aínda que a aplicación Pixel Camera mellorada está dispoñible na maioría dos dispositivos Pixel, a función Controis Pro é exclusiva do Pixel 8 Pro. Os usuarios doutros modelos Pixel aínda poden gozar da interface mellorada e da funcionalidade da aplicación actualizada.